Efemérides del 5 de mayo: qué pasó un día como hoy

César Luis Menotti.

Cada 5 de mayo se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde los nacimientos de Karl Mark, Florencia Bonelli y Adele, el fallecimiento de César Luis Menotti hasta la celebración del Día Internacional de la Partera.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1813 - 25 de Mayo

La Asamblea General Constituyente de las Provincias Unidas del Río de La Plata estableció al 25 de mayo como fiesta cívica en conmemoración de la Revolución de 1810.

1818 - Nacimiento de Karl Marx

Nació en la ciudad de Tréveris, en Renania, en Alemania, el filósofo, economista y sociólogo alemán, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XIX, autor de El Manifiesto del Partido Comunista y de El capital, obra clave del comunismo.

Karl Marx.

1821 - Fallecimiento de Napoleón Bonaparte

El militar y estadista francés murió a los 51 años prisionero en la localidad de Longwood de la isla británica de Santa Elena. Fue emperador de Francia y rey de Italia. Fue uno de los estadistas militares más destacados de la historia

1943 - Nacimiento de Raphael

Nació en el municipio de Linares, en Jaén, España, el cantante y actor español Miguel Rafael Martos Sánchez, precursor de la balada romántica en su país y Latinoamérica. Es el autor de exitosas canciones como Qué sabe nadie, En carne viva y Como yo te amo. Lleva vendidos más de 50 millones de discos.

1959 - Fallecimiento de Carlos Saavedra Lamas

A los 80 años murió en Buenos Aires el abogado, político y primer latinoamericano en ganar un Premio Nobel, el de la Paz de 1936. Es bisnieto del coronel Cornelio Saavedra, presidente de la Primera Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1971 - Nacimiento de Florencia Bonelli

En la ciudad de Córdoba nació la escritora, autora de más de 20 novelas históricas y románticas. Entre sus obras se destacan Indias blancas (2005), la trilogía Caballo de fuego y la Trilogía del Perdón.

Florencia Bonelli.

1976 - Juan Pablo Sorín

En Buenos Aires nació uno de los mejores laterales del fútbol de la década de 1990, quien formó parte de la selección argentina Sub 20 ganadora del Mundial de 1995 y de los Juegos Panamericanos de ese año.

1984 - Barcelona vs. Athletic

Se desató una batalla campal entre jugadores del Barcelona encabezados por Diego Maradona y el Athletic de Bilbao en la final de la Copa del Rey española disputada en el estadio Bernabéu del Real Madrid ante unos 100.000 aficionados y con la asistencia del rey Juan Carlos I de España. La copa quedó en manos del Athletic de Bilbao, que ganó por 1-0.

1988 - Nacimiento de Adele

En Londres nació la cantante y compositora británica Adele Laurie Blue Adkins, quien lleva ganados más de 150 premios, entre ellos un Óscar y 15 Grammy. Lleva vendidos más de 50 millones de discos.

1991 - Ricardo Bochini

El mediocampista ofensivo, ídolo de Independiente, jugó su último partido profesional con la camiseta del “Rojo”, donde desarrolló toda su carrera. Lo hizo en el empate 1 a 1 ante Estudiantes de La Plata. “El Bocha” tiene el récord de mayor permanencia en un club argentino: jugó 714 partidos en los que convirtió 108 goles y obtuvo 14 títulos. Con Argentina ganó el Mundial de México ‘86.

2005 - Juan Gelman

El poeta, escritor y periodista ganó el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Fue además el cuarto argentino galardonado con el Premio Miguel de Cervantes de literatura.

2017 - Fallecimiento de Mariela Muñoz

A los 73 años murió en la ciudad bonaerense de Quilmes la activista tucumana y la primera mujer transexual reconocida por el Estado al darle un documento de identidad femenina. Apodada “La gigante”, fue una activa luchadora por los derechos de las comunidades de homosexuales y transexuales.

2023 - El coronavirus

La Organización Mundial de la Salud anunció que ya no considera al coronavirus como una emergencia sanitaria. La decisión marcó el fin del status de pandemia que la OMS decretara en marzo de 2020. Al menos 20 millones de personas murieron por la enfermedad originada en China. El organismo advirtió que, pese a su decisión, se deben mantener los cuidados.

2024 - Fallecimiento de César Luis Menotti

A los 85 años murió el exfutbolista en Buenos Aires. Jugó en Rosario Central, Boca, Racing y Santos. Sus grandes logros vendrían como entrenador. Fue DT del Huracán campeón de 1973. Tomó las riendas de la Selección en 1974 y bajo su mando se obtuvo el Mundial1978. Un año después, condujo al juvenil campeón en Tokio. En 1982, después de la Copa del Mundo disputada en España, dejó su cargo. Pasó luego por Barcelona, Boca, Atlético de Madrid, River, Peñarol, Independiente y Sampdoria, entre otros equipos. Asumió como manager de la Selección en 2019.

2026 - Día Internacional de la Partera

Esta fecha fue instituida en 1991 por las Naciones Unidas para destacar la importante función que desempeñan en la salud de las madres, los niños y sus familias.