Las bolsas europeas se mantienen estables mientras los inversores evalúan avances en Oriente Medio

El gráfico del índice bursátil alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas se mantenían estables el lunes, mientras los inversores esperaban ‌señales de avance ‌en las negociaciones sobre Oriente Medio, y los fabricantes de automóviles europeos se veían sometidos a presión ante una posible subida de los aranceles estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ​anunció el ⁠viernes que aumentaría los aranceles sobre ‌los automóviles y camiones procedentes ⁠de la Unión Europea ⁠del 15% al 25% esta semana, alegando que el bloque no había cumplido ⁠con su acuerdo comercial.

Los fabricantes de ​automóviles alemanes lideraron las ‌caídas, con BMW y Mercedes cayendo ‌más de un 2% cada uno, ⁠mientras que Porsche y Volkswagen bajaban un 1,5% cada uno.

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Los fabricantes de camiones Daimler Truck y Traton registraron caídas marginales. El índice ​del ‌sector del automóvil perdía un 1,6%.

El índice paneuropeo STOXX 600 seguía estable en 611,98 puntos a las 0704 GMT, tras registrar una modesta subida ⁠la semana pasada. La mayoría de las bolsas regionales se mantenían estables, con el DAX alemán sin apenas cambios. Los mercados de Londres permanecieron cerrados por festivo.

Las bolsas europeas siguen estando a unos 4% de ‌sus niveles de cotización anteriores a la guerra, mientras que Wall Street y las acciones mundiales se han recuperado gracias al optimismo impulsado por la inteligencia ‌artificial, con la dependencia energética de la región lastrando las acciones.

Thyssenkrupp subía un 1,2% después ‌de que ⁠el gigante industrial alemán suspendiera las negociaciones para vender su ​unidad siderúrgica a la india Jindal Steel .

Con información de Reuters