ARCA: Las obras sociales disponibles para Monotributistas en mayo 2026 y cómo elegir una

Cuáles son las obras sociales disponibles para los Monotributistas en mayo 2026.

Comenzó un nuevo mes y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió cuáles son las obras sociales disponibles para los monotributistas en mayo del 2026.

Cabe señalar que la afiliación a las obras sociales no es automática, sino que cada contribuyente debe realizar el trámite correspondiente ante la obra social elegida. A finales de 2024, la ex AFIP creó el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS) y solo pueden recibir monotributistas aquellas obras sociales que estén inscriptas.

La Superintendencia de Servicios de Salud administra un listado con más de 40 obras sociales disponibles. Cada opción presenta características distintas en cuanto a cobertura, cartilla médica y alcance territorial.

Las obras sociales disponibles para los monotributistas

OSSACRA : Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina.

: Obra Social de la Asociación Civil Prosindicato de Amas de Casa de la República Argentina. OSPROTURA : Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina.

: Obra Social Profesionales del Turf de la República Argentina. OSTCARA : Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina.

: Obra Social de los Trabajadores de la Carne y Afines de la República Argentina. OSAMOC : Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote.

: Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote. OSTAXB.A : Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

: Obra Social de Conductores Titulares de Taxis de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. OSPM : Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual.

: Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual. OSPYSA: Obra Social de la Prevención y la Salud.

OSBLYCA : Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos.

: Obra Social del Personal de Barracas de Lanas, Cueros y Anexos. OSOC : Obra Social de Operadores Cinematográficos.

: Obra Social de Operadores Cinematográficos. OSCAMGLYP : Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros.

: Obra Social de Colocadores de Azulejos, Mosaicos, Graniteros, Lustradores y Porcelaneros. OSPEDICI : Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina.

: Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la República Argentina. OSPIFSE : Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero.

: Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero. OSMTT : Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión.

: Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión. OSDEM : Obra Social de Músicos.

: Obra Social de Músicos. OSOCNA : Obra Social de Comisarios Navales.

: Obra Social de Comisarios Navales. OSTPBA : Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires.

: Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. OSPREN : Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata.

: Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata. OSEPC : Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba.

: Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba. OSAPM : Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina.

: Obra Social de Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. OSVVRA : Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR).

: Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina (ANDAR). OSPIV : Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio.

: Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio. OSTP: Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina S.A.I.C.

OSPETAX : Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal.

: Obra Social de Peones de Taxis de la Capital Federal. OSVARA : Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina.

: Obra Social de Vendedores Ambulantes de la República Argentina. OSCRAIA : Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines.

: Obra Social de Conductores de Remises y Autos al Instante y Afines. OSOESTYLARA : Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina.

: Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina. OSFYB : Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos.

: Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos. SERVESALUD : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Cervecera y Maltera. OSDIC : Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción.

: Obra Social del Personal Directivo de la Industria de la Construcción. OSIM : Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias.

: Obra Social del Personal de Dirección de la Industria Metalúrgica y demás Actividades Empresarias. OSDEPYM : Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas.

: Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas. OSMITA : Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina.

: Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina. ASSPE : Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil.

: Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil. OSDO : Obra Social de Dirección OSDO.

: Obra Social de Dirección OSDO. OSDAAP : Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada.

: Obra Social de Dirección de la Actividad Aerocomercial Privada. UNIMEDICA : Mutual Médica Concordia.

: Mutual Médica Concordia. AMPES : Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias.

: Asociación Mutual de Participantes de Economías Solidarias. METCBA : MET-Córdoba S.A.

: MET-Córdoba S.A. AMCI : Asociación Mutual del Control Integral.

: Asociación Mutual del Control Integral. ARPSALUD : Administración Recursos para Salud S.A.

: Administración Recursos para Salud S.A. AMSTERDAM: Amsterdam Salud S.A.

Cómo afiliarse a una obra social para Monotributistas

El proceso de afiliación requiere una gestión específica por parte del contribuyente. Cada persona debe seleccionar una entidad y presentar la documentación correspondiente para activar la cobertura. El trámite puede realizarse de manera presencial o a través de canales digitales, según la obra social elegida.

La inscripción exige la presentación de la Declaración Jurada 300/97 ante ANSES. El solicitante también debe acreditar su condición de monotributista mediante documentación vigente. Este procedimiento habilita el alta dentro del sistema de salud.

Los requisitos incluyen los siguientes documentos:

DNI original y copia

Último comprobante de pago del monotributo

Formulario 184/F

Credencial de pago F.152