La credencial digital desde la app Mi PAMI es el formato más recomendado por el organismo.

El PAMI mantiene vigentes tres formatos de credencial en mayo 2026: la digital desde la app Mi PAMI, la plástica tradicional y la provisoria con QR. También se puede usar la credencial provisoria tipo ticket, que se imprime en las terminales de autogestión.

La credencial de PAMI es el documento que te identifica como afiliado. Te permite retirar medicamentos en la farmacia, solicitar turnos en agencias, realizar trámites web y presenciales, y validar turnos con especialistas.

Sin credencial válida, podés tener demoras. No te pueden negar la atención, pero el proceso es más lento. Por eso es clave tenerla a mano y actualizada. La credencial digital desde la app Mi PAMI es el formato más recomendado por el organismo. Es la más práctica porque siempre la tenés en el celular.

Formatos válidos en mayo 2026

Credencial digital (app Mi PAMI) . Se descarga en el celular desde la aplicación oficial. Te registrás con tu DNI y número de trámite. Es la más recomendada porque permite ver la cartilla médica, las recetas electrónicas y hacer trámites sin moverte de casa.

. Se descarga en el celular desde la aplicación oficial. Te registrás con tu DNI y número de trámite. Es la más recomendada porque permite ver la cartilla médica, las recetas electrónicas y hacer trámites sin moverte de casa. Credencial plástica. Es la tarjeta tradicional que PAMI enviaba por correo al domicilio. Ya no se distribuye, pero las que ya están en circulación siguen siendo válidas.

Es la tarjeta tradicional que PAMI enviaba por correo al domicilio. Ya no se distribuye, pero las que ya están en circulación siguen siendo válidas. Credencial provisoria con QR. Se gestiona e imprime desde la web oficial de PAMI. Si tu credencial provisoria no tiene código QR, tenés que volver a descargarla porque la versión anterior ya no es válida.

Se gestiona e imprime desde la web oficial de PAMI. Si tu credencial provisoria no tiene código QR, tenés que volver a descargarla porque la versión anterior ya no es válida. Credencial provisoria tipo ticket. Se obtiene en las terminales de autogestión disponibles en Agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). La generás e imprimís en el momento

La credencial plástica ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para todas las gestiones. Si no la tenés, podés usar cualquiera de las otras opciones.

Qué pasa si perdiste la credencial plástica

La credencial física de PAMI ya no se entrega. Si todavía tenés la tuya, sigue siendo válida. Si la perdiste o no la tenés, podés usar cualquiera de los otros formatos disponibles.

Descargar la credencial provisoria con QR desde la web.

Descargar la app Mi PAMI y usar la credencial digital desde tu celular.

Generar la credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión en Agencias y UGL.

No hace falta que pidas un reemplazo. La digital o la provisoria tienen la misma validez que la plástica.

La credencial plástica ya no se distribuye, pero sigue siendo válida para todas las gestiones.

Cómo descargar la credencial provisoria con QR

Si necesitás la credencial provisoria, entrá a pami.org.ar/credencial-provisoria. Completá los datos que te pide:

Número de afiliación (14 o 16 dígitos, según tu credencial).

Sexo.

Número de DNI.

Número de trámite del DNI (son 11 dígitos. Están en el frente o en el dorso del documento).

Una vez que cargás los datos, el sistema te genera la credencial con un código QR. La podés imprimir o guardar en el celular.

Si no tenés el número de trámite del DNI, no vas a poder generar la credencial provisoria online. En ese caso, tenés que ir a una Agencia o UGL y generar la credencial provisoria tipo ticket en las terminales de autogestión.

Ningún médico o farmacia puede negarte atención si no tenés instalada la aplicación.

La credencial provisoria sin QR ya no sirve

PAMI informó que ciertos formatos antiguos ya no son válidos. La credencial provisoria sin código QR no sirve más. Si la tenés, tenés que volver a descargar la nueva versión con QR.

La credencial provisoria no tiene vencimiento. Una vez que la descargás e imprimís, podés usarla en cualquier momento. Tiene la misma validez que la plástica o la digital.