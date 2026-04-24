La orden de derivación es fundamental para acceder a otros especialistas.

Los jubilados y pensionados afiliados a PAMI cuentan con una cobertura odontológica gratuita en todo el país gracias al relanzamiento del Plan Sonrisa Mayor, que busca garantizar una atención integral para mejorar la salud bucodental de sus beneficiarios.

Este plan ofrece desde consultas y diagnósticos hasta tratamientos complejos, abarcando limpiezas, extracciones, rehabilitaciones completas, prótesis y otros procedimientos especializados que suelen ser costosos en el ámbito privado.

Una de las ventajas destacadas es que PAMI abona directamente a los profesionales, por lo que los jubilados no deben afrontar gastos por honorarios ni materiales, asegurando la gratuidad de todas las prestaciones que incluye el programa.

Cada afiliado tiene asignado un odontólogo de cabecera que realiza la evaluación inicial y coordina derivaciones cuando es necesario, asegurando un seguimiento personalizado.

Desde este año, los jubilados y pensionados pueden elegir libremente al odontólogo dentro de la red de prestadores de PAMI, un cambio que mejora la experiencia del afiliado al no estar limitado a profesionales asignados por zona.

El acceso al Plan Sonrisa Mayor es sencillo y rápido. Además, es fundamental que los beneficiarios sepan que la atención es completamente gratuita, y en caso de que algún profesional intente cobrar por un turno, pueden denunciarlo ante PAMI para garantizar sus derechos.

Así, PAMI refuerza su compromiso con la salud integral de los adultos mayores, ofreciendo un servicio odontológico accesible y de calidad en todo el país, mejorando su bienestar y calidad de vida.

PAMI abona directamente al profesional, el jubilado no paga nada.

Paso a paso: cómo elegir un prestador odontológico en PAMI

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) publicó en su página web los pasos que deben seguir los afiliados para elegir un prestador odontológico cuando su dentista de cabecera no realiza una práctica específica:

Paso 1: Consultá con tu odontólogo de cabecera

Sacá turno con tu odontólogo de cabecera para realizar una consulta sobre tu problema dental. Él evaluará tu situación y determinará si puede resolverlo o si necesitás una práctica más compleja.

Cada afiliado tiene asignado un odontólogo de cabecera para seguimiento personalizado.

Paso 2: Solicitá la orden de derivación

Si necesitás una práctica odontológica que tu odontólogo de cabecera no realiza, solicitá una orden de derivación. Este documento es fundamental para acceder a otros especialistas.

Paso 3: Consultá la cartilla médica

Revisá la cartilla médica de PAMI (disponible en la web oficial) y elegí al prestador de tu preferencia entre los especialistas habilitados.

Paso 4: Pedí turno con el especialista

Guardá los datos del prestador que elegiste y comunicate con él para solicitar un turno. Presentá la orden de derivación y tu credencial de PAMI.