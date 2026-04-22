El presidente Javier Milei aterriza este mediodía tras su gira por Israel y tendrá que ordenar la interna en el Gobierno. A los escándalos de presunta corrupción y una economía estancada, se sumó en los últimos días una guerra abierta entre facciones de su propio espacio político. Paralelamente, las encuestas empiezan a mostrar que la imagen del mandatario se encuentra cada vez más resentida. En tanto, continúa el caso Adorni y este miércoles declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito. Los sondeos de abril encendieron alarmas en la Casa Rosada, ya que reflejan un deterioro acelerado de la aprobación presidencial y un creciente malestar social por la inflación y el desempleo. En este escenario, la administración mileísta busca avanzar con la agenda parlamentaria para aprobar, entre otros proyectos, la reforma electoral. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Caso Adorni: declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito
En VIVO - Actualizado hace 1 hora
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Caso Adorni: declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma hoy un capítulo clave en los tribunales federales donde se presentará a declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió al funcionario el inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500.
La declaración de Feijoo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita para desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria, ya que, el testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- podría aportar detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230 mil dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.
Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.
Hace 3 horas
El Gobierno impulsa eliminar las PASO, pero se conformaría con quitar su obligatoriedad
Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso una reforma electoral que incluirá como primer punto la eliminación de las PASO. Pero parece difícil que consiga los votos y se conformaría con que no sean más obligatorias.
El Gobierno le urge cambiar la agenda de discusión pública de temas que lo tienen a maltraer, entre casos de corrupción y una economía deprimida. Señal de esta premura fue que, desde Israel, el presidente Javier Milei anunciara el envío al Congreso del proyecto de reforma electoral basada en tres ejes. El más importante, y el que seguramente generará mayor polémica, es la eliminación de las PASO, dado que apunta directamente a las posibilidades de organización de la oposición. Sin embargo, en los últimos días, mientras las encuestas mostraban una persistente caída de apoyos, en la Casa Rosada admitían que sería difícil contar con los votos para avanzar con esa eliminación y que, en todo caso, se conformarían con quitar la obligatoriedad de la participación, un punto clave para asegurar la gobernabilidad en 2027.
Hace 3 horas
Hay guerra, Caputo no hace nada y Milei llora
Mientras organismos internacionales, economistas y países discuten cómo proteger a la población frente al impacto de la guerra, el gobierno de Milei insiste con el ajuste fiscal permanente. Caputo solo busca dólares para pagar la deuda. No hace nada para amortiguar la aceleración de la inflación ni el deterioro de la economía real.
La guerra en Medio Oriente provoca una profunda alteración en la economía global, como ocurrió con la guerra entre Rusia y Ucrania, en 2022. Organismos multilaterales de crédito, como el FMI y el Banco Mundial, y varios países advierten que habrá impactos negativos por el aumento del petróleo, el gas y los fertilizantes. Promueven, entonces, medidas económicas defensivas porque afirman que se ralentizará el crecimiento de la economía y habrá una mayor presión inflacionaria.
Hace 3 horas
Milei, Trump y la trama oculta de la guerra de lobby entre los laboratorios
La disputa entre la industria farmacéutica local y la estadounidense por el millonario negocio de los medicamentos entra en etapa de definiciones. Las exigencias insólitas de Estados Unidos. Dos temas ausentes: el acceso de la población a los remedios y la visión de los técnicos que trabajan en el Instituto que debe aprobar las patentes.
La pelea entre los laboratorios argentinos y estadounidenses entró en la cuenta regresiva. La disputa histórica por un negocio millonario afecta la relaciones carnales de Javier Milei con Donald Trump y pone a prueba la capacidad de resiliencia de la poderosa industria farmacéutica argentina, que reúne a magnates del sector con cada vez más alta incidencia en el financiamiento de las campañas políticas. La guerra de lobbys se advierte en el Congreso, en los medios y en la Justicia, donde Carlos Stornelli desempolvó una denuncia del tiempo de la pandemia para apuntar contra Hugo Sigman, justo cuando las multinacionales estadounidenses lanzan su ofensiva para llevarse una tajada mayor del negocio.
Hace 9 horas
El Gobierno impulsa eliminar las PASO, pero se conformaría con quitar su obligatoriedad
Milei anunció que este miércoles enviará al Congreso una reforma electoral que incluirá como primer punto la eliminación de las PASO. Pero parece difícil que consiga los votos y se conformaría con que no sean más obligatorias.
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El mercado se protege de una posible devaluación y renovó el 60% de la última licitación
La Secretaría de Finanzas logró reestructurar el 60% del vencimiento del bono dólar link, postergando hasta el 30 de junio un monto equivalente a 1.600 millones de dólares que vencían en una semana. Las restricciones del BCRA no frenaron la operación de canje y se mantiene arriba de los 200 millones diarios.
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"La querían sentar con Adorni": Villarruel se despega de la crisis de LLA
La Vice desistió de ir al homenaje en Luján al papa Francisco, para no cruzarse con el cuestionado Jefe de Gabinete. Misma jugada que con Axel Kicillof en el acto por el 2 de Abril en Tierra del Fuego.
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Salarios pisados y presupuesto mínimo: las demandas de la Marcha Federal Universitaria
Las universidades convocaron a una nueva movilización nacional en defensa de la educación pública, constantemente atacada por el presidente Javier Milei. Será el 12 de mayo y, en el AMBA, la movilización será a la Plaza de Mayo.
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Kicillof recordó a Francisco en la misa: "Su discurso es contrario al de este Gobierno"
El gobernador de la provincia de Buenos Aires asistió a la misa en Luján y recordó al sumo pontífice, a un año de su fallecimiento.
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Reforma laboral: una jueza pidió que la cautelar no la defina la Cámara del Trabajo
La jueza federal Marra González afirmó que el destino de la cautelar depende del fuero Administrativo Federal y no de la Justicia Nacional del Trabajo, por lo que pidió el pase del caso a su área.
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El Gobierno reintegrará solo una parte de la garrafa de gas
El reintegro por una garrafa de 10 kg será de $ 9.593 para el invierno. Hoy el precio de mercado puede llegar hasta $ 35.000. Los beneficiarios del Programa Hogar, que el Gobierno dio de baja, tendrán que reinscribirse en un nuevo registro para recibir el beneficio.
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Peter Thiel, el influyente empresario tecnológico que está en el país y almorzó con Caputo
Thiel es un empresario estadounidense de origen alemán que está de visita por la Argentina desde hace algunos días. Es la tercera vez que se reúne con miembros del gobierno libertario.
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Familias estalladas: 6 de cada 10 hogares tiene deuda no bancaria
Las familias acumulan casi de $ 40 billones en deuda total y $ 7 billones corresponden a compromisos no bancarios. Aunque el volumen mayor está en el sistema financiero formal, la deuda no bancaria adquiere una relevancia creciente por su alcance: afecta al 59% de los hogares.
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Después del River-Boca, un periodista anti Riquelme se reunió en Casa Rosada
Gabriel Anello, periodista que atacó a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, se reunió con el Gobierno de Javier Milei en medio de rumores sobre la TV Pública y el Mundial.
Tras el Superclásico, Gabriel Anello, periodista que atacó a Juan Román Riquelme en Boca Juniors, se reunió con el Gobierno de Javier Milei
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Milei enviará este miércoles al Congreso su reforma electoral: eliminará las PASO
A un año y medio de los próximos comicios presidenciales, el Gobierno enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la actual normativa. Eje en las primarias, la financiación y Ficha Limpia.