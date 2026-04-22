Caso Adorni: declara el hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento de Caballito 

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, suma hoy un capítulo clave en los tribunales federales donde se presentará a declarar Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que le vendió al funcionario el inmueble ubicado sobre la calle Miró al 500.

La declaración de Feijoo es considerada fundamental por la fiscalía de Gerardo Pollicita para desentrañar las condiciones de la operación inmobiliaria, ya que, el testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- podría aportar detalles sobre cómo se gestó el precio de venta (230 mil dólares) y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad del funcionario en el country Indio Cuá, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.