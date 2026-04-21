Un informe del proveedor líder mundial de inteligencia macroeconómica FocusEconomics delineó sus pronósticos para el precio del dólar en 2026, un panorama de doble velocidad para la economía argentina. Por un lado, una actividad que muestra señales de recuperación en ciertos sectores, pero una inflación que sigue resistiendo una baja más marcada. En este contexto, el mercado comenzó a ajustar sus proyecciones de cara a los próximos meses.

Según el documento, que reúne las estimaciones de más de 40 consultoras y entidades financieras, se espera que el segundo semestre de 2026 combine una mejora en el nivel de actividad con persistentes tensiones inflacionarias y un tipo de cambio en alza bajo control oficial.

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Los analistas coinciden en que la economía mantendría un desempeño positivo, impulsado por sectores estratégicos, aunque la desaceleración de los precios avanzaría a un ritmo más lento del previsto. En paralelo, el dólar seguiría una trayectoria de depreciación gradual, en línea con la política cambiaria del Banco Central.

Qué pasará con el dólar y la inflación en 2026

En el frente cambiario, la autoridad monetaria apuesta a sostener un esquema de micro devaluación atado a la inflación pasada para evitar un atraso cambiario. Tras ubicarse a comienzos de abril en torno a los $ 1.377 para el tipo de cambio oficial y cerca de $ 1.390 en el mercado paralelo, se proyecta una suba sostenida hacia fin de año. De acuerdo con el relevamiento, el consenso prevé que el dólar oficial alcance los $ 1.699,2 a fines de 2026 y trepe a $ 1.956,6 en 2027, cuando Milei enfrente las elecciones presidenciales en busca de un nuevo mandato.

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo la inflación. El informe advierte que la variación interanual llegó al 33,1% en febrero (y luego se moderó a 32,6% en marzo), superando las expectativas tras cuatro meses consecutivos de aceleración.

Este repunte interrumpió el proceso de desinflación y estuvo impulsado tanto por la depreciación del peso durante la segunda mitad de 2025 como por el encarecimiento global de la energía, un factor externo que añade presión sobre los precios. Ante este escenario, los especialistas revisaron al alza sus previsiones inflacionarias.

Qué le espera a la economía argentina en 2026

En contraste, las perspectivas de crecimiento económico resultan más alentadoras, aunque moderadas. Se espera que el PBI argentino crezca 3,2% en 2026 —sin cambios respecto al informe anterior— y 3,1% en 2027.

El avance estaría sostenido por reformas estructurales, mayores inversiones en energía y minería, y un buen desempeño del sector agroexportador, junto con una mejora en la confianza empresarial. No obstante, el informe advirtió que este repunte tiene límites claros. La política fiscal restrictiva y su impacto sobre los salarios reales condicionan la recuperación del consumo, que aún muestra señales débiles. Indicadores como la importación de bienes de capital tampoco anticipan una reactivación contundente en el corto plazo.

Por último, el frente externo aparece como un sostén clave del esquema macroeconómico. A pesar de una leve caída en el comercio durante febrero, se proyecta que el país mantendrá superávits significativos: unos 12.100 millones de dólares en 2026 y 11.500 millones en 2027.