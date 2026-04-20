El escenario electoral argentino cambió de manera significativa en los últimos meses. Según una encuesta electoral de la consultora QSocial que refleja los números de marzo de 2026, la intención de voto a Javier Milei cayó del 45% en diciembre de 2025 al 29% en marzo de 2026, una baja de 16 puntos porcentuales en apenas cuatro meses que reconfiguró el mapa político de cara a las elecciones legislativas de medio término.

El derrumbe no fue abrupto sino progresivo. El recorrido muestra una tendencia clara: en octubre de 2025 Milei tenía el 35% de intención de voto, subió al 40% en noviembre y llegó a su pico del 45% en diciembre. Pero desde enero de 2026 comenzó un descenso que no se detuvo: 45% en enero, 36% en febrero y 29% en marzo, su número más bajo en el período relevado.

Kicillof, el principal rival

Mientras el oficialismo pierde terreno, Axel Kicillof se consolidó como la principal figura opositora en intención de voto presidencial, con el 25% en marzo. Si bien también registró una leve baja respecto a enero, cuando llegó al 30%, su posicionamiento como alternativa al gobierno se mantiene estable en el tiempo.

Más atrás aparece Juan Schiaretti, que recuperó posiciones y alcanzó el 12% en marzo, igualando su marca de octubre de 2025. Myriam Bregman también creció levemente hasta ubicarse en el 6%. Un dato relevante es el crecimiento del voto en blanco, que pasó del 7% en octubre al 14% en marzo, lo que refleja un aumento de la desafección política entre el electorado.

El mapa por segmentos

La segmentación por identidad política revela brechas profundas. Entre los propios votantes de Milei, el 69% lo seguiría eligiendo en una elección presidencial. Sin embargo, ese núcleo duro no alcanza para sostener los números globales ante la pérdida de apoyo en el electorado independiente.

Entre los votantes del peronismo kirchnerista, el 83% elegiría a Kicillof como presidente. Y entre los independientes, Milei obtiene apenas el 21%, mientras que un 23% votaría en blanco y otro 24% no sabe, lo que indica que el oficialismo perdió adhesiones importantes en ese segmento que fue clave para su victoria electoral.

Los problemas que preocupan según el espacio político

El informe también revela diferencias marcadas según la identidad política de los encuestados a la hora de identificar los principales problemas del país. Para los votantes de Milei, la inflación es la preocupación número uno con el 41%, seguida por la pobreza (12%) y la inseguridad (8%). En cambio, para el electorado kirchnerista, el desempleo lidera con el 53%, seguido por la corrupción (17%) y la pobreza (15%).

Los votantes de la UCR presentan una agenda diferente: el 43% señala a la Justicia como el principal problema, seguido por la inseguridad (17%) y el narcotráfico (12%).