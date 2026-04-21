Después del River-Boca, un periodista que atacó a Riquelme se reunió con el Gobierno de Milei

El eco del último Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó un capítulo por fuera de la cancha. El periodista Gabriel Anello,quien atacó a Juan Román Riquelme en varias oportunidades, mantuvo un encuentro con funcionarios del gobierno de Javier Milei, lo que generó rumores sobre su posible arribo a la TV Pública para relatar a la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Según le confirmaron a El Destape, Anello visitó este martes Casa Rosada. Allí, en un encuentro matinal, el conductor radial mantuvo un encuentro con Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Nación y mano derecha de Manuel Adorni en la comunicación de la administración libertaria.

Si bien los rumores indicaban que la junta se dio para definir el posible arribo del periodista para relatar los partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026, aún más cuando el propio cronista publicó un tuit en X alimentando la posibilidad, fuentes del Gobierno negaron dicha versión y no quisieron dar más detalles sobre el encuentro.

Cabe recordar que Anello es uno de los pocos periodistas a los que Milei le da entrevistas. Desde que asumió el poder, el presidente visitó el programa en Radio La Red en algunas oportunidades, mientras que en otras lo hizo a través de una llamada telefónica.

El ataque de Gabriel Anello a Riquelme y su banca al Gobierno

En mayo de 2025, Anello había vuelto a quedar en el centro de la polémica tras lanzar dichos ofensivos contra Riquelme que generaron un amplio rechazo. En su programa radial Lo que queda del día, el periodista apuntó contra el presidente de Boca con expresiones discriminatorias. "Mándenme al INADI, a la Justicia... Yo tengo la cultura de que los ignorantes, los burros, los que no van al colegio, como Riquelme, son unos negros ignorantes", había arrancado en auqel entonces Anello contra el ídolo del Xeneize.

Reconocido por su postura crítica hacia el exfutbolista, el enfrentamiento con Riquelme se había intensificado luego de la salida de Fernando Gago del club, tras la derrota ante River en el Superclásico de ese año. Tiempo después, Anello también denunció públicamente la supuesta desaparición de 50 mil camisetas, situación que vinculó a la dirigencia de Boca. Sin embargo, la causa fue presentada ante la Justicia y posteriormente archivada por falta de pruebas.

En aquel contexto, el conductor había iniciado su descargo con una serie de declaraciones polémicas, en las que cuestionó organismos y lanzó comentarios agraviantes. Incluso llegó a desafiar públicamente a Riquelme, invitándolo a enfrentarse físicamente en la puerta de la radio, además de minimizar posibles acciones legales en su contra.

Pese a la dureza de sus palabras, Anello intentó diferenciar su postura al afirmar que no tiene nada contra Boca Juniors como institución, sino exclusivamente contra su presidente. Sin embargo, sus declaraciones generaron un fuerte repudio y alimentaron la controversia en el ámbito deportivo y mediático.