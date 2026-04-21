El calendario de partidos de la Selección Argentina en el Mundial 2026: fechas de partidos y horarios

La Selección Argentina ya sabe su calendario.

La Selección Argentina se prepara para lo que será su participación en el próximo mundial de Canadá, Estados Unidos y México. Será la décimo novena participación de la albiceleste en una Copa del mundo, de la que es la campeona defensora. Y será el segundo de Lionel Scaloni como entrenador, después de la consagración en Qatar 2022, con un plantel en donde repetirá muchos nombres y habrá algunos nuevos que se sumarán.

El combinado que tiene como capitán a Lionel Messi es cabeza de serie e integra el Grupo J, donde tendrá que enfrentar a Argelia, Austria y Jordania. Tres partidos en los que llega como amplio favorito, algo que deberá refrendar en la cancha para evitar sufrir alguna sorpresa, como la que padeció cuatro años atrás cuando cayó en su primer encuentro ante Arabia Saudita.

El fixture de la fase de grupos para la Selección Argentina

Argentina vs. Argelia el martes 16 de junio a las 22 (horario argentino) en el Arrowhead Stadium de Kansas.

Argentina vs. Austria el lunes 22 de junio a las 14 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas.

Argentina vs. Jordania el sábado 27 de junio a las 23 (horario argentino) en el AT&T Stadium de Dallas.

Dónde jugaría Argentina y contra quién de pasar fase de grupos

Su rival en los 16avos de final (instancia que se disputa por primera vez en la historia de los mundiales) se determinará de acuerdo a la posición que obtenga en la etapa inicial. Si termina como líder del Grupo J, se enfrentará al segundo de la zona H el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami. Si finaliza en el segundo puesto, se topará contra el líder de ese mismo grupo el jueves 2 de julio en el SoFi Stadium de Los Angeles.

Otamendi en su última presentación en suelo nacional.

El Grupo H está integrado por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde, por lo que la lógica indicaría que Argentina si cumple con los pronósticos tendrá clásico rioplatense en 16avos, si es que el combinado albiceleste queda primero y la Celeste segunda. El seleccionado de Marcelo Bielsa, que no llega en su mejor momento, debería intentar dar el batacazo ante la última campeona de la Eurocopa para evitar ese cruce.

Cómo le fue a la Selección Argentina en los mundiales