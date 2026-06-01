Inglaterra confía en la racha goleadora de Kane con el Bayern para triunfar en el Mundial

FOTO DE ARCHIVO: Copa del Mundo - Eliminatorias europeas - Grupo K - Andorra contra Inglaterra

Cuando ​Inglaterra salte al campo en Dallas el 17 de junio para enfrentarse a Croacia en su primer partido del Mundial, todas las miradas estarán puestas en el capitán Harry Kane, y ‌los aficionados esperan que pueda trasladar al ‌torneo su racha goleadora sin precedentes con el Bayern de Múnich y ayudar a poner fin a una espera de 60 años para conseguir un título internacional.

El jugador de 32 años, que acaba de completar su tercera temporada en el Bayern, marcó 61 goles en todas las competiciones con su club esta campaña, incluidos 14 en la Liga de Campeones, donde el Bayern fue eliminado en semifinales por el vigente campeón, el París Saint-Germain.

Con 36 goles en sus 31 partidos de liga, Kane se alzó con su ​tercera corona consecutiva de máximo ⁠goleador de la Bundesliga, convirtiéndose en el primer jugador en lograrlo en sus tres primeras temporadas ‌en la máxima categoría alemana.

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Tras abandonar el Tottenham Hotspur, el club de su infancia, ⁠en busca de los grandes títulos que se le habían ⁠resistido hasta su fichaje en 2024, Kane ha ganado dos títulos de la Bundesliga, así como una Copa de Alemania tras su hat-trick en la final contra el VfB Stuttgart el 23 de mayo.

"Este es ⁠el mejor fichaje que hemos hecho nunca", declaró el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, ​tras su actuación en la final de la Copa.

En una temporada deslumbrante ‌en la que el equipo bávaro batió el récord ‌histórico de goles de la liga, Kane superó el total de tantos de cualquier temporada ⁠anterior, tanto en el Bayern como en el Tottenham. En su primera campaña con la escuadra muniquesa marcó 44 goles en 45 partidos oficiales.

"(En Inglaterra) nunca se subestimó su capacidad goleadora, nunca se subestimó su liderazgo, pero lo que vemos mucho más aquí es su distribución del juego, su ritmo de trabajo ​y su inteligencia ‌en el campo", declaró el entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

"Eso es algo de lo que hemos podido disfrutar y que probablemente se subestimaba en Inglaterra. Está madurando como el buen vino. Estoy disfrutando de ver esa faceta de su juego", agregó.

GRANDES EXPECTATIVAS

Dado que el único Mundial de Inglaterra se remonta a 1966, es normal que los aficionados de los Tres ⁠Leones vean en Kane al único jugador capaz de soportar el peso de las expectativas en este torneo, coorganizado por México, Estados Unidos y Canadá.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, solo tiene elogios para su capitán.

"¿Cómo es que siempre encuentra el hueco para disparar y marcar?", se maravilló Tuchel ante la capacidad goleadora de Kane durante un entrenamiento de Inglaterra a principios de año. "Es imposible, es imposible. Todo está cerrado, y el tipo encuentra el hueco".

No hay duda de que la definición de Kane es de talla mundial, pero lo que ha sido ‌crucial para su cosecha goleadora en el Bayern esta temporada han sido los pases de sus compañeros Michael Olise y Luis Díaz.

Con la llegada del internacional colombiano, procedente del Liverpool, al inicio de la temporada, y a pesar de la ausencia por lesión del centrocampista ofensivo Jamal Musiala durante más de seis meses, el Bayern contó con un potente trío ofensivo. Solo en la Bundesliga, el internacional francés Olise y Díaz sumaron entre ‌ambos 33 asistencias, la gran mayoría de ellas para Kane.

OPCIONES DE INGLATERRA

Los compañeros de Kane en la delantera de Inglaterra serán probablemente Bukayo Saka, Noni Madueke, Jude Bellingham y Marcus Rashford.

Kane es el máximo goleador de todos los ‌tiempos de Inglaterra, con ⁠78 goles en 112 partidos. También ostenta el récord de dianas como capitán de Inglaterra, así como el de más tantos en grandes torneos.

Su importancia para el equipo ​quedó de nuevo patente en los dos últimos partidos internacionales de Inglaterra en marzo, que se perdió por lesión, y en los que su equipo solo logró un gol en el empate a 1-1 en casa ante Uruguay y la derrota por 1-0 ante la selección visitante de Japón.

(Editado en español por Carlos Serrano)