Fuerte aviso de la astrología a la Selección Argentina para el Mundial 2026: "Imprevistos"

La astrología dejó una fuerte advertencia para la Selección Argentina antes de su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Previamente, se instalará para entrenarse en un predio de Kansas en Estados Unidos. En dicho país, afrontará los amistosos previos frente a Honduras (el sábado 6 de junio) e Islandia (el martes 9). El estreno en la Copa del Mundo ante Argelia será el lunes 16.
Desde la cuenta especializada de X (ex Twitter) de Astrología Argumental (@AstroArgumental) fueron contundentes con relación a lo que puede llegar a ocurrirle a la "Albiceleste" en la máxima cita. De hecho, publicaron que habrá "cambios e imprevistos" que el cuerpo técnico estará obligado a resolver, si quiere ir por la defensa del título de la mano del capitán Lionel Messi.
La dura advertencia de la astrología a la Selección Argentina para el Mundial 2026
Desde Astrología Argumental postearon en X que "el ciclo Scaloni tiene Mercurio grado 3 de Virgo". También precisaron que " Urano a finales de Junio, hará cuadratura exacta a ese Mercurio en casa VI, lo cual hace pensar en ´imprevistos´, situaciones inesperadas o disruptivas que deba afrontar".
Con más detalles, añadieron que "en este Mundial, la clave para la Selección Argentina será reaccionar y acoplarse lo más rápido posible ante imprevistos, que pueden tener que ver con lesiones, problemas físicos o de comunicación, algún tema vinculado a la ´movilidad´". Por último, sentenciaron: "Si bien es un cuerpo técnico muy Virginiano, metodológico, en este mundial aparece muy fuerte Urano. Necesidad de adaptarse rápidamente a los imprevistos y cambios".
La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026
- Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.
- Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.
- Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.
- Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.
El calendario de la Selección Argentina en el Mundial
- Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J.
- Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J.
- Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.
Los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial
- Argentina vs. Honduras - Sábado 6 de junio a las 21 de Argentina.
- Argentina vs. Islandia - Martes 9 de junio, en horario a definir.