Fuerte aviso de la astrología a la Selección Argentina para el Mundial 2026: "Imprevistos"

La astrología advierte a la Selección Argentina antes del Mundial 2026.

La astrología dejó una fuerte advertencia para la Selección Argentina antes de su debut en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni compartirá el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania. Previamente, se instalará para entrenarse en un predio de Kansas en Estados Unidos. En dicho país, afrontará los amistosos previos frente a Honduras (el sábado 6 de junio) e Islandia (el martes 9). El estreno en la Copa del Mundo ante Argelia será el lunes 16.

Desde la cuenta especializada de X (ex Twitter) de Astrología Argumental (@AstroArgumental) fueron contundentes con relación a lo que puede llegar a ocurrirle a la "Albiceleste" en la máxima cita. De hecho, publicaron que habrá "cambios e imprevistos" que el cuerpo técnico estará obligado a resolver, si quiere ir por la defensa del título de la mano del capitán Lionel Messi.

La dura advertencia de la astrología a la Selección Argentina para el Mundial 2026

Desde Astrología Argumental postearon en X que "el ciclo Scaloni tiene Mercurio grado 3 de Virgo". También precisaron que " Urano a finales de Junio, hará cuadratura exacta a ese Mercurio en casa VI, lo cual hace pensar en ´imprevistos´, situaciones inesperadas o disruptivas que deba afrontar".

Con más detalles, añadieron que "en este Mundial, la clave para la Selección Argentina será reaccionar y acoplarse lo más rápido posible ante imprevistos, que pueden tener que ver con lesiones, problemas físicos o de comunicación, algún tema vinculado a la ´movilidad´". Por último, sentenciaron: "Si bien es un cuerpo técnico muy Virginiano, metodológico, en este mundial aparece muy fuerte Urano. Necesidad de adaptarse rápidamente a los imprevistos y cambios".

La astrología advierte a la Selección Argentina antes del Mundial 2026.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros: Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso.

Emiliano "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso. Defensores: Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina.

Nahuel Molina, Cristian "Cuti" Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González.

Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco, Giovanni Lo Celso, Giuliano Simeone y Nicolás González. Delanteros: Lionel Messi, Julián Álvarez, Thiago Almada, José Manuel López, Nicolás Paz y Lautaro Martínez.

El calendario de la Selección Argentina en el Mundial

Argentina vs. Argelia — Martes 16/06, 22 horas de Argentina — Kansas City Stadium (Estados Unidos) - Fecha 1 del Grupo J. Argentina vs. Austria — Lunes 22/06, 14 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 2 del Grupo J. Argentina vs. Jordania — Sábado 27/06, 23 hs. — Dallas Stadium (Estados Unidos) - Fecha 3 del Grupo J.

Los amistosos de la Selección Argentina antes del Mundial