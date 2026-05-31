El Gobierno de Javier Milei inicia una semana en la que se preparan para aprobar leyes claves en el Congreso. Desde el Ejecutivo ya le habrían solicitado de forma informal a sus diputados y senadores que no viajen a ver al equipo de Scaloni y Messi, sino que se queden para avanzar en dos proyectos de leyes que consideran fundamentales. En este contexto, la gestión libertaria sufre uno de los meses con mayor caída de imagen y apoyo en su gestión, según las últimas encuestas. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El gobierno de Milei arranca una semana clave en medio de la peor caída de su imagen
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 1 hora
Milei pierde terreno electoral: la mayoría pide cambio de gestión
Una encuesta nacional revela que la mayoría de la población optaría por un cambio total de políticas y equipo de gestión, mientras que los escándalos de corrupción ligados a la administración nacional erosionaron la confianza de 7 de cada 10 ciudadanos.
El escenario político que muestran los datos de mayo complica al gobierno de Javier Milei en un momento clave, a pocos meses de las elecciones legislativas de octubre. La última encuesta de la consultora Management & Fit traza un panorama de creciente distancia entre la ciudadanía y el oficialismo.
Hace 2 horas
Kirchner contra Milei: debate sobre los superávits gemelos
Los gobiernos de Néstor Kirchner y Javier Milei exhiben superávits gemelos, pero con resultados opuestos. En un caso, convivieron con crecimiento, aumento del empleo, salarios, consumo y reservas. En el otro, con deterioro de ingresos, cierre de empresas, mora creciente y una economía en ajuste permanente
¿Por qué si el superávit gemelo es la pócima mágica de una gestión económica, Milei está registrando pésimos resultados, mientras que Kirchner pudo mostrar una evolución fabulosa? Imagen: Chat GPT.
En casi 30 meses de gobierno, Javier Milei puede exhibir un programa económico con superávits gemelos. Saldos positivos en las cuentas fiscales y en el balance comercial. De acuerdo con el consenso dominante entre los economistas, incorporado como mantra de la abundancia por gran parte de los analistas y del establishment, esta condición definirá el sendero de crecimiento sostenido sin que nada y nadie pueda detener el destino de la prosperidad. El saldo de las principales variables económicas en el ciclo liberal-libertario está desafiando este postulado elevado a categoría de mandamiento bíblico.
Hace 3 horas
El paisito de Milei y Galperin: un negocio que deja afuera a 30 millones de personas
Los datos que oculta la Operación Segundo Semestre: la recaudación sigue cayendo en la Ciudad y las provincias. El Gobierno quiere vender hasta las vías del Belgrano Cargas, lo que no hizo ni el menemismo. El dueño de Mercado Libre, apuntado por Kicillof y enfrentado a un facción del establishment. Si sobran dólares, ¿por qué Caputo vuelve al Congreso con un blanqueo que ya fracasó?
“En mayo se dio vuelta todo”, le dijo Javier Milei el jueves último a uno de sus funcionarios preferidos. Con muy poco, el presidente puso en marcha la Operación Segundo Semestre y festeja que dejó de caer en las encuestas. El agotamiento de la saga de nuevo rico que protagonizó Manuel Adorni le dio un respiro hasta nuevo aviso. También la baja del riesgo país y el clima financiero que mejora mientras el gobierno acumula reservas como nunca en 30 meses de gestión. Cuando Milei dice “todo”, sin embargo, alude a una parte y -como su modelo económico- deja afuera a entre 30 y 35 millones de argentinos. Gobierna un paisito y deja al resto a la intemperie.
Hace 4 horas
Dura encuesta: un Milei desgastado con la peor aprobación de su presidencia
La consultora Management & Fit relevó que el 58,1% de los argentinos desaprueba la gestión presidencial, mientras la aprobación se sostiene en el 37,9%. La imagen negativa del Presidente también trepó 6,1 puntos en el último mes.
La gestión de Javier Milei atraviesa su peor momento en términos de respaldo popular desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Así lo indica la última encuesta elaborada por la consultora Management & Fit, un relevamiento nacional donde el 58,1% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, lo que representa un aumento de 3,8 puntos respecto a abril y el registro más alto desde el inicio de su mandato. La aprobación, en tanto, subió apenas 0,7 puntos y se ubica en el 37,9%. La brecha entre desaprobación y aprobación es de 20,2 puntos, la mayor desde que comenzó la gestión.
Hace 15 horas
Palantir y el Pentágono: el plan de los ultraricos para Argentina
Como no pueden instaurar un régimen de vigilancia total sobre 330 millones de ciudadanos norteamericanos sin resistencia, van a intentar hacerlo, antes, sobre 50 millones de argentinos.
Hace 15 horas
Los negocios ocultos y los peligros detrás de la extranjerización de la tierra
Un dictamen de la PIA de diciembre de 2024 advirtió sobre los riesgos de vender tierras a extranjeros en zonas de seguridad de frontera. "Un daño a la integridad territorial", sostuvo. La semana que viene, Milei pretende avanzar con su proyecto de extranjerización de las tierras rurales.
Hace 18 horas
Freno a la crueldad de Pettovello: ordenan reincorporar a un trabajador con VIH
Mientras Sandra Pettovello continúa con su agenda en Roma, la Justicia instó a la cartera que conduce a que reinstale en su puesto al agente que fue echado del ministerio a pesar de tener una enfermedad infecciosa crónica.
La Justicia consideró discriminatorio el despido del trabajador de Capital Humano.
10:25 | 30/05/2026
El gobierno de Milei buscará aprobar leyes claves durante el Mundial
El gobierno de Javier Milei intentará aprobar leyes de alto perfil durante el Mundial 2026, por lo que le habría pedido informalmente a sus diputados que no viajen a Estados Unidos.
08:00 | 30/05/2026
La fórmula Milei-Milei: un globo de ensayo para ordenar la interna y los negocios
El karinismo mandó a medir a su jefa como posible vice, pero también se entusiasma con un "Plan 4x4": 16 años consecutivos de presidencia alternada entre los hermanos. Los guiños en una cumbre de los negocios mileístas, donde proliferan recelos y operaciones al tiempo que se acelera el saqueo. Las picardías del patrón Iraeta: el secretario que pidió aplausos y quedó en offside.
18:18 | 29/05/2026
Con Vaca Muerta, Argentina lidera el ranking de países productores de gas de la región
Según el último informe de la OLACDE, la Argentina ocupa la primera posición con un 21% del total producido en América Latina y el Caribe. En petróleo, está en cuarto lugar.
16:07 | 29/05/2026
Nuevo viaje de Milei a Estados Unidos: asistirá a los festejos del 4 de julio
El Presidente argentino planifica participar de las celebraciones por el Día de la Independencia norteamericana. La fecha coincide admás con el Mundial.
15:53 | 29/05/2026
El riesgo país perfora los 500 puntos pero el mercado no abre el financiamiento
La caída del riesgo país hasta los 488 puntos refleja la mejora de los bonos y el respaldo financiero al programa económico de Javier Milei, aunque el mercado todavía mantiene dudas sobre la acumulación de reservas.
14:46 | 29/05/2026
JP Morgan puso en duda que alcance del RIGI para atraer inversiones genuinas
En un informe distribuido entre sus clientes internacionales, la entidad financiera sostuvo que “la pregunta analítica central es si el Súper RIGI generará inversión genuinamente nueva o simplemente redirigirá proyectos existentes".
14:18 | 29/05/2026
Uno por uno, todos los impuestos a los ricos que bajó o eliminó Milei
El Gobierno redistribuye la riqueza, pero desde los pobres hacia los ricos. De Bienes Personales a las retenciones, las reducciones de impuestos de la gestión Milei a las grandes fortunas, en medio del debate que los empresarios encendieron en redes.
13:05 | 29/05/2026
Extractivismo de datos: Milei suma lazos con magnates tech y crece el alerta
La reunión entre Milei y el empresario británico vuelve a poner el foco sobre el avance del “Super RIGI” y la búsqueda oficial de inversiones en centros de datos e inteligencia artificial. Crecen las alertas por la centralización de información sensible, la soberanía digital y el posible desembarco de modelos de vigilancia basados en big data.
El empresario británico Maurice Ostro en Casa Rosada.
12:46 | 29/05/2026
El empleo industrial pyme perdió casi 49 mil puestos en un año y se profundiza la crisis
La industria manufacturera perdió 48.950 puestos de trabajo registrados en un año y encadenó 26 meses consecutivos de caída del empleo formal. Mientras el Gobierno celebra la desaceleración inflacionaria y la estabilidad financiera, con recesión.