El gobierno de Milei arranca una semana clave en medio de la peor caída de su imagen

“En mayo se dio vuelta todo”, le dijo Javier Milei el jueves último a uno de sus funcionarios preferidos. Con muy poco, el presidente puso en marcha la Operación Segundo Semestre y festeja que dejó de caer en las encuestas. El agotamiento de la saga de nuevo rico que protagonizó Manuel Adorni le dio un respiro hasta nuevo aviso. También la baja del riesgo país y el clima financiero que mejora mientras el gobierno acumula reservas como nunca en 30 meses de gestión. Cuando Milei dice “todo”, sin embargo, alude a una parte y -como su modelo económico- deja afuera a entre 30 y 35 millones de argentinos. Gobierna un paisito y deja al resto a la intemperie.