La gestión de Javier Milei atraviesa su peor momento en términos de respaldo popular desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023. Así lo indica la última encuesta elaborada por la consultora Management & Fit, un relevamiento nacional donde el 58,1% de los encuestados desaprueba la gestión de Milei, lo que representa un aumento de 3,8 puntos respecto a abril y el registro más alto desde el inicio de su mandato. La aprobación, en tanto, subió apenas 0,7 puntos y se ubica en el 37,9%. La brecha entre desaprobación y aprobación es de 20,2 puntos, la mayor desde que comenzó la gestión.

Al analizar por segmentos, la aprobación crece entre los varones, mientras que la desaprobación avanza con mayor fuerza entre las mujeres y las personas con nivel educativo bajo. Por franja etaria, no hay diferencias significativas: la desaprobación supera el 57% tanto entre los menores de 40 años como entre los mayores.

La imagen de Milei: más negativa, menos regular

En el plano de la imagen personal del Presidente, el relevamiento muestra un movimiento que combina una leve recuperación positiva con un fuerte salto negativo. La imagen positiva subió 1,9 puntos respecto a abril y se sitúa en el 31,7%, pero ese número convive con una imagen negativa que trepó 6,1 puntos hasta el 53,7%, el valor más alto registrado en la serie histórica de la consultora que arranca en 2024. La proporción de evaluaciones regulares, en tanto, cayó en la misma proporción que subió la negativa.

La evolución de largo plazo muestra que la imagen positiva de Milei estuvo por encima del 40% durante buena parte de 2024 y 2025, pero comenzó una caída pronunciada hacia finales del año pasado que se acelera en los primeros meses de 2026.

El cruce por situación laboral

El cruce por situación ocupacional revela patrones marcados. Entre los trabajadores del sector privado, la aprobación llega al 44,3% frente a una desaprobación del 52,4%. En cambio, entre los empleados del sector público la desaprobación trepa al 67,8% y la aprobación cae al 28,1%. Los jubilados y pensionados también presentan un rechazo elevado: 61,1% desaprueba la gestión. En el extremo opuesto, el grupo de personas que busca trabajo activamente registra la mayor desaprobación de todos los segmentos, con el 74,5%.

El ranking general de dirigentes

En el ranking de imagen de dirigentes nacionales que incluye a 18 figuras políticas, Milei ocupa la décima posición con una diferencia de -22,1 puntos entre imagen negativa (53,8%) e imagen positiva (31,7%). Por encima de él en términos de diferencial negativo se ubican, entre otros, Axel Kicillof, Victoria Villarruel y Cristina Fernández de Kirchner.

Los peores posicionados del ranking son Manuel Adorni (-47,2%) y Karina Milei (-47,4%), quienes encabezan la lista de dirigentes con mayor imagen negativa neta.