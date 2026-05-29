General de EEUU se reúne con mandos militares cubanos en Guantánamo

FOTO DE ARCHIVO-Soldados estadounidenses transitan por Guantánamo tras un ejercicio militar en Colombia

El general estadounidense de más alto rango al mando de las ‌fuerzas en América ‌Latina se reunió el viernes con mandos militares cubanos en el perímetro de la Base Naval de Guantánamo, en Cuba, informó un funcionario estadounidense a Reuters.

El general estadounidense Francis Donovan, jefe del Comando Sur de ​Estados Unidos, discutió ⁠brevemente asuntos de seguridad operativa con ‌la delegación cubana, que incluía al ⁠general cubano Roberto Legra ⁠Sotolongo, primer viceministro del jefe del Estado Mayor General, dijo el funcionario, que habló bajo ⁠condición de anonimato.

La reunión de Donovan en ​Cuba es la primera que ‌se recuerda en los ‌últimos tiempos de un jefe del Comando ⁠Sur y se da en un contexto de preocupación en Cuba por un posible ataque militar estadounidense. Además, sigue a una ​visita poco ‌habitual a principios de mayo del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El presidente Donald Trump ha mencionado a menudo a Cuba ⁠entre los objetivos de política exterior de su segundo mandato y ha insinuado que se convertirá en su prioridad una vez que termine la guerra con Irán.

Cuba ha sido un antagonista de Estados Unidos desde la revolución de ‌Fidel Castro en 1959.

Trump cuenta con un fuerte apoyo de los cubanoamericanos de línea dura de Florida, que llevan décadas presionando para que Estados Unidos impulse un cambio de régimen, ‌y su Gobierno ha ido aumentando progresivamente la presión sobre la isla.

El 20 de mayo, Washington ‌acusó formalmente ⁠al expresidente Raúl Castro de cuatro cargos de asesinato por el derribo ​en 1996 de un avión civil operado por exiliados de Miami.

Con información de Reuters