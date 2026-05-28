Malvina, la pequeña puma rescatada tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 40, fue trasladada en las últimas horas a la Fundación Bubalcó, en la provincia de Río Negro. Allí seguirá con su recuperación bajo supervisión veterinaria especializada.

A Malvina la hallaron en un tramo que conecta Bariloche con Villa la Angostura. El operativo de traslado contó con la intervención del Parque Nacional Nahuel Huapi y de la Dirección Regional Patagonia Norte de la Administración de Parques Nacionales.

El animal había sido encontrado el 2 de abril por un vecino de Villa La Angostura, quien detectó a una hembra atropellada junto a tres crías sin vida en la banquina de la ruta, pero al acercarse observó que un cuarto cachorro aún respiraba. Inmediatamente, decidió protegerlo del frío y lo llevó a un veterinario.

Cómo se encuentra Malvina, la puma rescatada

Las autoridades explicaron que las primeras resultaron determinantes para la supervivencia del felino dado que había nacido antes de tiempo y sufrió las consecuencias del impacto que provocó la muerte de su madre. Su caso requirió de monitoreo permanente y asistencia específica durante toda la etapa inicial de recuperación.

El médico veterinario Sergio Sánchez quedó a cargo de su atención intensiva, en una etapa marcada por controles permanentes, alimentación específica y seguimiento diario. Durante este preciso, el animal presentó una importante lesión e infección en uno de sus ojos, situación que requirió un tratamiento especializado.

La médica veterinaria oftalmóloga María Graciela Beveraggi, de Bariloche, intervino junto al equipo del Parque Nacional Nahuel Huapi para atender a Malvina. Con el paso de las semanas, el estado del animal comenzó a mostrar señales alentadoras y la cachorra mostró una evolución favorable, bajo monitoreo constante, alimentación controlada y cuidados específicos adaptados a su edad y condición biológica.

Ya con una evolución favorable, la pequeña Puma pudo ser trasladada hasta la Fundación Bubalcó, una institución dedicada a la atención de fauna silvestre. Allí continuará con una nueva etapa de cuidados en instalaciones adaptadas para este tipo de especies, que son controladas por profesionales orientados a evaluar sus posibilidades futuras de conservación o reinserción.

El futuro de Malvina

Mientras Malvina sigue con su recuperación, se abrió otro desafío complejo: cuál sería el futura de la cachorra. Durante dos meses y medio, los especialistas y organismos trabajaron en distintas evaluaciones para determinar cuál era la mejor alternativa para la pequeña, ya que el objetivo inicial de reinsertarla en la naturaleza se encuentra alejado por el momento.

El tiempo que pasó bajo los cuidados humanos fue un factor determinante en esa decisión, ya que estuvo varias semanas en contacto para familiarizarse con la presencia humana. Este vínculo fue fundamental para mantenerla con vida.