'Fideo', hoy figura en Rosario Central, cerró su ciclo con la 'Albiceleste' tras consagrarse campeón de la Copa América 2024.

Este jueves por la tarde, el entrenador Lionel Scaloni hizo oficial la lista de convocados a la Selección Argentina para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. A pesar de que son varios los jugadores que fueron parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 que volverán a representar a la 'Albiceleste' en la máxima competencia internacional, la nómina también cuenta con varias ausencias que no lograron meterse entre los 26 citados.

Si bien hubo expectativa hasta último minuto respecto de quiénes podrían entrar, finalmente son nueve los futbolistas que no repetirán participación en Argentina. Entre ellos destaca Ángel Di María, quien anunció su retiro tras consagrarse campeón de la Copa América 2024, figuras de gran calidad como Paulo Dybala y Ángel Correa, y otros como Juan Foyth que, aunque tenían muchas chances de ir, sufrieron lesiones que lo marginaron del certamen.

Quiénes son los jugadores que saldrán respecto de la lista de Qatar 2022

Franco Armani

El arquero de River Plate continuó siendo parte de las convocatorias de Scaloni debido a su gran nivel, que lo posicionó en los últimos años como uno de los mejores arqueros del fútbol argentino. El oriundo de Casilda estuvo presente en el comienzo del proceso de Eliminatorias y en la consagración de la Copa América de Estados Unidos 2024; a partir de ese momento, su lugar fue habitualmente ocupado por Walter Benítez, quien en la actualidad se perfila como el tercer arquero para disputar el certamen detrás de Emiliano 'Dibu' Martínez y Gerónimo Rulli.

Juan Foyth

El defensor del Villarreal es uno de los afectados por las lesiones: en su caso, sufrió la rotura del tendón de Aquiles de su pie izquierdo, razón por la que en enero pasado debió someterse a una cirugía que le demandará al menos ocho meses de recuperación. A pesar de que no tiene tantas presencias con la 'Albiceleste', era considerado una pieza fundamental por el DT, que incluso lo había convocado al amistoso de noviembre frente a Angola y a las últimos compromisos por Eliminatorias.

Foyth se rompió el tendón de Aquiles de su pierna izquierda en enero, motivo por el que se perderá el Mundial 2026.

Marcos Acuña

Pese a haber sido una pieza importante en el lateral izquierdo junto con Nicolás Tagliafico y de sostener presencia en el ciclo de Lionel Scaloni, Acuña no estará en la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 por una combinación de edad, competencia interna y menor continuidad en la consideración durante el tramo decisivo del proceso. A sus 34 años, el futbolista de River mantuvo protagonismo a nivel local pero en la Selección el puesto terminó quedando cubierto por opciones que tuvieron más participación reciente y mayor presencia en la estructura que Scaloni consolidó; una de ellas es el joven Valentín Barco, que también destaca por su polifuncionalidad para ocupar posiciones en mitad de cancha.

Germán Pezzella

Aunque formó parte del plantel campeón en 2022 y siguió dentro de la consideración de Lionel Scaloni durante buena parte del ciclo, Pezzella no estará en la lista de Argentina por una combinación de competencia interna y presente futbolístico. En este tramo final del ciclo, la consolidación de defensores como Cristian Romero, Lisandro Martínez y Leonardo Balerdi, además del crecimiento de otras alternativas en la zaga, le fue quitando espacio dentro de la rotación. Si bien su experiencia y liderazgo siguieron siendo valorados por el cuerpo técnico, la definición de la lista terminó inclinándose por opciones con mayor continuidad reciente y más protagonismo en la estructura defensiva del equipo durante la última etapa de las Eliminatorias.

Guido Rodríguez

Tras su paso por el West Ham, Guido Rodríguez, campeón del mundo y dos veces campeón de América en 2021 y 2024, desembarcó en Valencia a principio de año con el objetivo de sumar rodaje y volver a entrar en la consideración del entrenador de cara al Mundial. La decisión resultó acertada: el ex River y Defensa y Justicia logró sumar varias titularidades y meterse en la lista provisional de 55 futbolistas. Sin embargo, el llamado sería una verdadera sorpresa para esta ocasión, sobre todo considerando que hay un núcleo bastante establecido en el mediocampo con jugadores como Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes.

Alejandro 'Papu' Gómez

Posiblemente el más alejado de los campeones del mundo en Qatar 2022 por su actualidad y las grandes dificultades que debió afrontar en estos últimos años. El extremo surgido en Arsenal de Sarandí recibió una sanción por doping que lo dejó dos años inhabilitado para competir y, a pesar de que logró regresar en noviembre del año pasado para vestir la camiseta del Padova de la Serie B de Italia,

Ángel Di María

En el caso del 'Fideo', su ausencia en la lista argentina para el Mundial 2026 responde principalmente al cierre de su etapa en la selección después de haber conquistado la Copa América 2024. Tras más de quince años con la camiseta albiceleste y luego de convertirse en una pieza determinante en varias de las consagraciones recientes, el rosarino había dejado en claro que su ciclo con Argentina estaba llegando a su final. A eso se sumó la renovación natural que impulsó Lionel Scaloni en los puestos ofensivos, con futbolistas que fueron ganando protagonismo durante las Eliminatorias y ocuparon ese lugar en la planificación. De esta manera, Di María cerró su recorrido como uno de los futbolistas más importantes de la era reciente y no será parte de la nómina que buscará defender el título.

'Fideo', hoy figura en Rosario Central, cerró su ciclo con la 'Albiceleste' tras consagrarse campeón de la Copa América 2024.

Paulo Dybala

A diferencia de otros nombres que quedaron afuera por una decisión vinculada a la renovación del plantel, en el caso de Dybala su ausencia en la nómina estuvo marcada por la falta de continuidad física en el tramo final del ciclo. El cordobés se mantuvo como una alternativa considerada por el DT gracias a su jerarquía y a la capacidad para ofrecer variantes en ataque, pero las lesiones le impidieron sostener presencia regular tanto en su club como en las últimas convocatorias de la Selección. En un sector con mucha competencia y varias opciones que llegaron con mayor ritmo de juego, el cuerpo técnico terminó inclinándose por futbolistas que pudieron tener más participación durante la preparación previa al torneo.

Ángel Correa

Correa sufrió la fuerte competencia que hubo en los puestos ofensivos: aunque fue un futbolista valorado por su versatilidad y tuvo participación en distintos momentos del proceso, en la recta final otros atacantes lograron afirmarse y ganaron lugar dentro de la estructura ofensiva. Su capacidad para jugar en distintas posiciones siguió siendo una opción considerada hasta el cierre, pero la definición terminó favoreciendo a futbolistas con mayor protagonismo reciente y también mayor rodaje en ligas competitivas; hace algunos meses, el ex San Lorenzo decidió irse a México tras varios años vistiendo la camiseta del Atlético de Madrid.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026