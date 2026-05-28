Feinmann dio el número de la encuesta que más preocupa al gobierno: "El 60% dice..."

Feinmann alertó a Javier Milei.

La preocupación por la economía volvió a colarse de lleno en la televisión y esta vez fue Eduardo Feinmann quien puso sobre la mesa números que, según deslizó, generan inquietud dentro del gobierno de Javier Milei.

La encuesta que expone al gobierno

Todo ocurrió en su programa de A24, donde el conductor analizó una encuesta reciente de la consultora Synopsis vinculada al presente económico de los argentinos. Y aunque el oficialismo suele destacar la desaceleración de la inflación como uno de sus grandes logros, los datos que leyó Feinmann mostraron otra cara del panorama.

El número que más impacto generó fue el primero. Según la encuesta, el 60% de los consultados aseguró que su poder adquisitivo está peor que hace un año. Una cifra contundente que expone el malestar que todavía persiste en buena parte de la sociedad.

Los números que preocupan al gobierno.

Feinmann leyó el dato en vivo y dejó en claro que se trata de un indicador sensible para cualquier gobierno, especialmente en un contexto donde la economía sigue siendo la principal preocupación de la gente.

Pero no fue el único dato inquietante. El periodista también reveló que el 45% de las personas encuestadas considera que sus ingresos actuales no le alcanzan para cubrir sus necesidades cotidianas.

Ese punto abrió otro debate en el programa, porque más allá de los indicadores macroeconómicos que suele destacar el oficialismo, el impacto en el bolsillo continúa siendo el termómetro central para gran parte de la población.

La encuesta además incluyó una comparación directa con 2023 y ahí apareció otro número incómodo para el gobierno. El 52% afirmó que el país y la economía están peor que hace tres años.

Feinmann habló sobre la gran falencia del gobierno

Según Feinmann, estos resultados se relacionan directamente con el desgaste de la imagen oficial y con la dificultad que enfrenta el gobierno para trasladar algunos logros económicos a la vida diaria de las personas.

El conductor, que muchas veces mostró coincidencias con ciertas medidas del oficialismo, esta vez eligió poner el foco en el malestar social reflejado en los números.

En redes sociales, el tema rápidamente generó repercusión y volvió a instalar la discusión sobre cuánto influye la percepción económica en el apoyo político al gobierno.

Mientras tanto, desde la Casa Rosada siguen apostando a que en los próximos meses habrá números positivos que terminen impactando en la vida de los argentinos. Sin embargo, encuestas como esta muestran que, al menos por ahora, gran parte de la sociedad todavía no siente esa mejora en su vida cotidiana.