Estrella de Antes del amanecer contó el secreto mejor guardado de la película de culto: "La información que falta..."

Qué dijo Julie Delpy sobre su participación en los guiones de Antes del amanecer.

La trilogía de películas románticas Antes del amanecer es, probablemente, uno de los puntos más altos en la carrera de sus actores, a la vez que significó una consagración en la trayectoria del cineasta Richard Linklater. Pero más allá de la historia y su impacto en la cultura popular, todavía quedan secretos de rodaje como uno recientemente develado por la estrella del filme Julie Delpy.

La revelación de Julie Delpy se dio luego de que la actriz interactuase con una usuaria de Instagram que publicó un video con curiosidades sobre la historia detrás de Antes del amanecer. La recordada película comienza cuando Jesse, un joven estadounidense que viaja por Europa, conoce en un tren a Céline, una estudiante francesa. Después de una conversación espontánea, él la convence de bajar juntos en Vienna y pasar una noche caminando por la ciudad antes de que cada uno siga su camino al día siguiente.

A partir de esa premisa mínima, Antes del amanecer se transforma en una larga conversación sobre el amor, el tiempo, la muerte, los sueños, las relaciones y el miedo a crecer. No hay grandes giros argumentales ni escenas espectaculares: casi toda la fuerza del film está en la química entre los protagonistas y en la sensación de intimidad que construyen mientras recorren calles, bares y plazas de Viena durante una sola noche.

Qué dijo Julie Delpy sobre el guión de la película

A modo de comentario en la publicación de Instagram, Julie Delpy reveló uno de los secretos de la película: "La información que falta es que todo lo romántico que los personajes están diciendo lo escribimos Ethan y yo. El guión original de Richard no fue romántico. Se basó vagamente en un encuentro como muchos otros. Ethan y yo éramos jóvenes escritores y no recibimos créditos cuando deberíamos haberlo hecho. Para las otras dos películas, no tuvo opción, esta vez tenemos nuestros derechos. Y nos acreditaron como deberíamos haber hecho en el primero. Todo lo que Celine habla en relación al amor se basa en mis relaciones".

Además de la confesión sobre el origen de la historia de la película, Julie Delpy deslizó que la idea de la continuación fue también de ella: "Para que lo sepan, en el guión original no planeaban volver a reunirse en seis meses. Eso lo dije yo".