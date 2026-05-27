Es como tomar café en una selva, pero está en la ciudad de Buenos Aires: la cafetería en un jardín escondido de Recoleta

Es como tomar café en una selva, pero en la ciudad de Buenos Aires: el café en un jardín escondido

En medio de la amplia oferta gastronómica de la ciudad de Buenos Aires, hay un café escondido en un jardín secreto de Recoleta: Muyè. Se trata de un espacio rodeado de plantas selváticas en el interior de una casona con más de 100 años de antigüedad.

Así es Muyè, el café escondido en un jardín secreto de la ciudad de Buenos Aires

Escondido en una casona histórica porteña, la icónica casa del expresidente Carlos Pellegrini, Muyè se presenta como una opción distinta y tranquila, clave para desconectarse de la dinámica acelerada de la ciudad porteña, relajarse y comer o tomar algo rico.

Todo se debe a su jardín repleto de plantas selváticas que, incluso en otoño o invierno, se vuelve un oasis para hacer una escapada en medio de la Ciudad, ya que se encuentra calefaccionado para ir también en los días fríos.

Su nombre significa “mujer” en lengua bantú como homenaje a la fuerza femenina en la historia del lugar. La casona fue construida en 1913 por la hermana del exmandatario, Julia Pellegrini, y hoy conserva sus techos, pisos y molduras.

El espacio busca ser un lugar de encuentro, que invita a comer algo rico y quedarse. Además, el café combina a la perfección la arquitectura antigua de la casa, con la modernidad de la decoración y la carta.

Lo mejor es que se puede ir en cualquier horario del día porque, si bien ofrece café de especialidad y pastelería, también cuenta con platos gourmet y coctelería de autor para disfrutar por la noche.

Muyè: dirección y horarios

Se puede ir a Muyè con o sin reservas y en diferentes momentos del día, ya sea para desayunar, almorzar, merendar y hasta cenar: