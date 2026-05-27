Sorpresa: TyC Sports cambió de dueño y el Grupo Clarín dejará de controlar la señal

El Grupo Werthein se quedó con el 100% de la señal de TyC Sports: todos los detalles.

El holding Waiken ILW del Grupo Werthein avanzó sobre una de las principales señales deportivas del país y pasó a controlar el 100% de TyC Sports. En una decisión se dio dentro del proceso de reorganización empresarial que involucra a Torneos y Competencias, la operación se concretó a través de la adquisición del porcentaje accionario que todavía no estaba bajo su órbita por un valor de 25 millones de dólares y consolidó el control total de la emisora vinculada históricamente al deporte argentino.

A partir de esta operación, el holding que también maneja DSports quedó con la totalidad accionaria de TyC Sports y concentró plenamente la conducción de la señal. Según fue informado oficialmente, la compra implicó el traspaso del porcentaje restante que no formaba parte del esquema del grupo empresario, por lo que de esta manera quedó íntegramente bajo control del holding de la familia Werthein, que ya mantenía una participación mayoritaria dentro de Torneos.

En el comunicado difundido tras la operación, desde la compañía señalaron: "Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional". La declaración fue emitida por la empresa al anunciar formalmente la concreción del acuerdo, al tiempo que explicaron que el movimiento forma parte del objetivo de profundizar su presencia dentro del mercado audiovisual deportivo y reforzar la estructura de contenidos vinculada a transmisiones, producción y distribución.

TyC Sports ocupa desde hace años un lugar central dentro del mapa de medios deportivos de la Argentina, con presencia en transmisiones de fútbol, automovilismo, boxeo, tenis y otras disciplinas, además de una programación periodística consolidada. La señal mantiene además derechos de competencias nacionales e internacionales y una fuerte presencia en la televisión por cable. La incorporación del total accionario se produjo en un contexto de cambios dentro del negocio audiovisual y de los derechos deportivos, un escenario donde las empresas buscan consolidar posiciones y fortalecer estructuras de producción y distribución de contenidos.

En el mismo comunicado difundido tras la adquisición, la compañía agregó: "WAIKEN ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región". El Grupo Werthein ya tenía presencia en distintos sectores económicos y en los últimos años profundizó su participación en medios y contenidos deportivos; con este paso, quedó como controlador absoluto de TyC Sports dentro del esquema vinculado a Torneos y Competencias.

Darío Werthein, presidente del holding Waiken ILW.

El comunicado completo de Waiken ILW sobre la adquisición de TyCSports

WAIKEN ILW, compañía technomedia de Latinoamérica, consolida con Torneos y Competencias la integración de TyC Sports, la señal televisiva líder en Argentina en la emisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional, afianzando su posicionamiento en el país y la región.

​Esta evolución estratégica responde a una visión de liderazgo enfocada en ofrecer la mejor experiencia de entretenimiento, integrando estándares de producción de vanguardia, calidad de imagen, distribución y posicionamiento con la transmisión de eventos deportivos destacados a nivel nacional e internacional.

​​Con este movimiento estratégico, el holding WAIKEN ILW fortalece su propuesta de contenido deportivo y se consolida como un actor clave en la industria de medios, integrando infraestructura tecnológica, conectividad, inteligencia artificial, distribución y contenidos premium en un ecosistema sinérgico orientado a optimizar la experiencia del usuario y liderar el futuro del sector en la región.