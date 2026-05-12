Batacazo en la TV sobre la lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: "Adentro"

Las posibles sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.Las posibles sorpresas en la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026.

La lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 sigue en el centro de la escena, a muy pocos días de que el entrenador Lionel Scaloni entregue oficialmente la nómina definitiva de 26 jugadores. Si bien el director técnico ya aportó la prelista de 55 futbolistas, luego deberá sacar a 29 de ellos para conformar la cantidad final rumbo a la Copa del Mundo que se desarrollará en Estados Unidos, Canadá y México.

De acuerdo con la información del cronista Gastón Edul en Dale al Medio por TyC Sports en la televisión, José Manuel "Flaco" López está casi adentro de la lista. A diferencia de lo que sucedió antes de la consagración en Qatar 2022, el DT llevaría entonces un tercer centrodelantero a la máxima cita para acompañar en esa posición a los consagrados Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El "Flaco" López, con un pie adentro del Mundial 2026 en la Selección Argentina

El atacante correntino de 25 años de Palmeiras de Brasil, surgido en Lanús, tiene todos los números para imponerse en esa pulseada individual a Santiago Castro (Bologna de Italia) y Marco Pellegrino (Parma de Italia). Además, Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo de Francia) será baja por la rotura de ligamentos sufrida justamente durante un entrenamiento con el combinado nacional.

"López tiene un pie adentro, hay que decirlo... Yo hoy me animo a decirlo, después se verá", aseguró Edul en TyC Sports. Además, sostuvo que lo vieron muy bien en las prácticas cuando le tocó estar en el Seleccionado y lo priorizarían como el tercer "9", por sobre algún mediocampista ofensivo o extremo.

El Flaco López, con un pie adentro del Mundial 2026.

Los que se perfilan y los que pueden quedarse afuera

En la misma línea, Valentín "Colo" Barco gana mucho terreno en la consideración de Scaloni, aunque pelea por un lugar con Giovani Lo Celso, Máximo Perrone y Franco Mastantuono. Acerca del ex River Plate, Edul aseveró de manera contundente que "está seriamente en duda, bajando en la consideración. El cuerpo técnico entiende que todavía le falta demostrar en la Selección, le falta... Tiene muy pocos minutos en Real Madrid y eso le juega en contra".

Por último, el periodista afirmó en vivo en el estudio del canal que "entre Marcos Senesi y Facundo Medina va a ir uno, hoy es más Senesi". A la vez, completó que "esta levantada de Marcos Acuña hace que sea el segundo lateral izquierdo junto a Nicolás Tagliafico, hoy no lo va a llevar a Gabriel Rojas".

La lista de la Selección Argentina a un mes del Mundial 2026, según Gastón Edul