Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy martes 26 de mayo 2026

Cuenta DNI.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, continúa este martes 26 de mayo de 2026 con una batería de promociones que representan un alivio para el bolsillo de las familias bonaerenses a pocos días de terminar el mes.

Los beneficios de este mes también tienen una novedad que muchos usuarios esperaban: el regreso de las tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito desde la aplicación.

Según los cálculos difundidos por la entidad, una persona que aprovecha todas las promociones disponibles puede alcanzar un ahorro cercano a los $150.000 mensuales, sin contar algunos beneficios sin tope de reintegro como librerías, perfumerías o determinadas cadenas comerciales.

Qué descuentos hay hoy martes 26 de mayo con Cuenta DNI

Para este martes, los bonaerenses pueden acceder a una combinación de beneficios diarios y promociones específicas según el rubro:

Comercios de cercanía (incluye carnicerías, granjas y pescaderías)

20% de descuento de lunes a viernes.

Tope: $5.000 por semana y por persona.

$5.000 por semana y por persona. Se alcanza con $25.000 en compras.

Ferias y mercados bonaerenses

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 semanales.

$6.000 semanales. Se alcanza con $15.000 en consumos.

Universidades, eventos, entidades educativas y clubes

40% de descuento todos los días.

Tope: $6.000 por semana.

Cuenta DNI.

Librerías de texto

10% de descuento los lunes y martes.

Sin límite de reintegro.

Marcas destacadas

30% de descuento todos los días.

Tope mensual: $15.000.

Supermercados y promociones especiales con Cuenta DNI: qué se activa este martes

Este martes también hay descuentos específicos para cadenas y comercios adheridos:

Supermercados del interior bonaerense

15% de descuento martes y miércoles.

Tope de $6.000 semanales por cuenta.

Compra mínima: $30.000.

Entre las cadenas participantes se encuentran:

5mentarios.

Autoservicio Don Luis.

Distribuidora LAC Tres.

La Amistad.

Red Minicosto.

Sabor Criollo.

Super 8.

Supermercado Caseros.

Supermercados Chacabuco.

Super Güemes.

Super Sofía.

Nini Mayorista

15% de descuento los martes.

Tope de reintegro: $20.000 por día y por persona.

La novedad de mayo: vuelven las cuotas sin interés

Una de las principales novedades del mes es el regreso del beneficio NFC para pagos sin contacto con tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI. La promoción permite acceder a hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos. Además, los lunes se suma un 10% de descuento adicional sin tope de reintegro.