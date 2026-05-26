Corea del Norte lanza varios misiles hacia aguas de su costa occidental, según Seúl

FOTO DE ARCHIVO. Una bandera norcoreana en el exterior de la Misión Permanente de Corea del Norte en Ginebra, Suiza

Por Joyce Lee ​y Heejin Kim

SEÚL, 26 mayo (Reuters) - Corea del Norte lanzó el martes varios ‌misiles, entre ellos ‌al menos un misil balístico de corto alcance, hacia las aguas situadas frente a la costa occidental del país, dijo el ejército de Corea del Sur.

Los misiles se lanzaron alrededor de la 13:00 hora ​local (0400 GMT) desde ⁠Chongju, en la provincia norcoreana de ‌Pyongan del Norte, dijo el Estado ⁠Mayor Conjunto de Corea ⁠del Sur en un comunicado.

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Se trata del primer lanzamiento de misiles conocido de Corea del ⁠Norte desde el 19 de abril, ​cuando el país realizó pruebas ‌de lanzamiento de varios ‌misiles balísticos de corto alcance, que, ⁠afirmó, estaban equipados con bombas de racimo.

A principios de abril, Pionyang también dijo que había probado una nueva ojiva de ​bomba ‌de racimo en un misil balístico y un arma electromagnética, en una maniobra que, según los analistas, formaba parte de los esfuerzos por demostrar ⁠la capacidad del Norte para librar una guerra moderna.

El líder norcoreano, Kim Jong-un, dijo en marzo que la condición de su país como Estado con armas nucleares era irreversible y que la ampliación de una "disuasión nuclear de ‌autodefensa" era esencial para la seguridad nacional.

A pesar de las sanciones de la ONU sobre sus programas de armas nucleares y misiles balísticos desde 2006, Corea del Norte ha ‌acelerado en los últimos años sus esfuerzos por reforzar su arsenal bajo el mandato de ‌Kim, lo ⁠que ha suscitado la condena de Corea del Sur, Japón y ​Estados Unidos.

Con información de Reuters