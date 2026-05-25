Protesta en la sede de la UOM: se suman apoyos sindicales

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) realizará este martes una protesta frente a su sede nacional de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo a la intervención judicial que anuló las elecciones del sindicato y desplazó de la conducción a Abel Furlán. La convocatoria, que tendrá lugar desde las 12 en Adolfo Alsina 485, sumó el respaldo de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de organizaciones que integran el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).

A través de un duro comunicado difundido sobre el fin de la semana pasada, la conducción de la UOM sostuvo que el fallo firmado por los jueces Víctor Pesino y María Dora González representa un avance contra la autonomía sindical y vinculó la decisión judicial con el contexto de conflicto que atraviesa el gremio con las principales patronales del sector metalúrgico.

Según el sindicato, la resolución es el resultado de una "operación política, judicial y empresaria" que busca debilitar la capacidad de organización de los trabajadores y condicionar la actividad gremial. "La UOM es el principal sindicato industrial de la Argentina y este ataque llega en el mismo momento en que venimos enfrentando a las principales patronales del sector para defender el salario de los trabajadores metalúrgicos", señaló la organización en el texto.

La entidad también recordó que la lista encabezada por Abel Furlán obtuvo una amplia victoria en los comicios internos realizados en marzo y aseguró que los intentos de cuestionar el proceso electoral fueron rechazados por los afiliados.

ATE se moviliza y Aguiar pide una huelga general

La protesta convocada por la UOM contará con la participación de ATE, cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, lanzó fuertes críticas contra la decisión judicial y advirtió sobre el impacto que podría tener sobre el conjunto del movimiento sindical. "Si no vamos a una huelga general se quedan con los sindicatos", afirmó el dirigente estatal al anunciar la movilización.

Aguiar sostuvo que la intervención de la organización metalúrgica constituye un precedente grave para la vida interna de los gremios y cuestionó que sean los tribunales quienes definan la conducción de las organizaciones sindicales. "Tenemos una Justicia que hace política, que ya gobierna y ahora también quiere conducir los gremios. A los dirigentes sindicales los tienen que elegir los trabajadores y no jueces parciales y corruptos o empresarios inescrupulosos", expresó. El titular de ATE consideró además que la medida tiene como objetivo "disciplinar al conjunto del movimiento obrero" y llamó a avanzar en un plan de lucha común.