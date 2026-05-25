Después de la vibrante victoria de Belgrano ante River por 3 a 2, el árbitro Yael Falcón Pérez salió a dar explicaciones sobre la polémica jugada que terminó en penal a favor del Pirata. El penal fue sancionado por mano de Lautaro Rivero tras una revisión del VAR.

En una entrevista por Radio La Red, Falcon Perez indicó que en la jugada no vio una mano sancionable porque “lo que veo que está cerrando el cuerpo y que no era una mano sancionable”. Sin embargo, al analizar la repetición por cámara, notó “el movimiento adicional que hace Lautaro (Rivero) bajando la mano. Por eso es sancionable”.

Sobre la demora en la toma de la decisión, el árbitro aclaró que “lleva un tiempo porque vos tenés que analizarlo, son muchas jugadas, son muchas repeticiones”. Además, valoró la importancia de la jugada: “Era una decisión crucial y necesitaba tomar la decisión correcta y creo que es lo que llegamos”.

Reconoció que la protesta más fuerte fue por la tardanza: “Lo que me protestaban o lo que querían saber era por el tema de lo que había tardado. Yo les dije que era una decisión muy fuerte en el partido y necesitaba tomarme mi tiempo para terminar tomando la decisión correcta”. Por otra parte, el árbitro se refirió al tumulto final y los reclamos de los jugadores y el cuerpo técnico de River. Explicó que “lo que informe va a ser lo que pasó en el partido, nada ajeno. Eso después se informará en el Tribunal de Disciplina”.

La normativa que rige estas situaciones establece que un jugador asume el riesgo de cometer infracción cuando coloca su brazo en una posición que no puede justificarse naturalmente por el movimiento de la jugada. Bajo esa interpretación, el VAR entendió que Rivero desplazó el brazo izquierdo hacia la trayectoria de la pelota y recomendó la revisión.