Un frustrado Russell se niega a renunciar a la lucha por el título de F1 pese a su retiro en Canadá

George Russell aseguró que la presión ha desaparecido y que no tiene nada que perder después de ‌sufrir el duro golpe ‌de tener que abandonar el domingo el Gran Premio de Canadá mientras luchaba por el liderato con su compañero de equipo de Mercedes, Kimi Antonelli.

El favorito al título antes del inicio de la temporada partió desde la pole position en Montreal por tercer año consecutivo y se encontraba en la ​parte delantera de ⁠la carrera junto al italiano de 19 años cuando su ‌coche redujo la velocidad y se detuvo al ⁠costado de la pista en la ⁠vuelta 30.

El abandono permitió a Antonelli conseguir su cuarta victoria consecutiva de la temporada y aumentar su ventaja en el campeonato ⁠sobre Russell de 18 a 43 puntos después ​de cinco grandes premios, todos ganados por ‌Mercedes, y tres carreras sprint.

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"Siento que ‌los dioses no quieren que esté en esta lucha", ⁠dijo Russell, citando un coche de seguridad inoportuno en Japón, una avería en la clasificación en China y el abandono del domingo.

Sin embargo, se mantuvo decidido a seguir luchando por ​el campeonato, ‌a pesar de la creciente diferencia de puntos.

"Ya no tengo presión, saldré a disfrutar de cada carrera, intentaré ganarlas todas, no tengo nada que perder. Por supuesto que es frustrante, y quiero estar en ⁠esa lucha", agregó el piloto británico.

Russell, que había ganado la carrera sprint el sábado y había impresionado durante todo el fin de semana tras las últimas mejoras del equipo, aventó el reposacabezas fuera del coche antes de apartarse cuando se desplegó el coche de seguridad virtual.

A pesar de su frustración, el piloto de 28 ‌años dijo que está disfrutando de los combates con Antonelli.

"Probablemente no he visto una batalla como esta desde la de Lewis (Hamilton) y Nico (Rosberg) en Bahréin en 2014. Estos nuevos coches te permiten hacer eso, Kimi y yo tuvimos una gran batalla", señaló.

El ‌adolescente Antonelli dijo que también está decepcionado por la retirada de su compañero de equipo.

"Fue una pelea dura, ambos estábamos presionando y queríamos ‌ganar, y creo ⁠que, para todos los que lo vieron, fue bastante entretenido. Por supuesto, no fue bueno verlo ​fracasar porque habría sido una lucha muy intensa hasta el final", apuntó el piloto italiano.

(Texto de Alan Baldwin en Londres; editado por Nick Mulvenney. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)