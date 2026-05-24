El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
Caso Loan: las últimas novedades de las inspecciones en el lugar de la desaparición
Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto de la desaparición de Loan
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Un acusado del caso Loan participará de la inspección en el naranjal
Uno de los principales acusados por la desaparición del pequeño hace casi 2 años participará de los recorridos junto a jueces, fiscales y testigos, aunque la Justicia le negó un pedido clave que hizo el imputado.
El Tribunal Oral Federal de Corrientes autorizó a Antonio Benítez, el tío de Loan Danilo Peña, a participar de la inspección ocular que está programada para este martes 19 en el Paraje El Algarrobal donde desapareció el pequeño el 13 de junio de 2024 después de un almuerzo en la casa de su abuela Catalina y en donde participaron, al menos, otras cinco personas que también están imputadas, como así también el que por entonces era comisario en la localidad de 9 de Julio, Corrientes.
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Caso Loan: la Justicia vuelve al Naranjal de la desaparición antes del juicio
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El 13 de junio de 2024 fue visto por última vez Loan Danilo Peña en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes . La investigación judicial llegó a su fin, pero aún no hay avances sobre el desfile del niño. En ese marco, se confirmará que el próximo 16 de junio iniciará el juicio en el segundo aniversario de su desaparición . En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.
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La inspección por Loan, por dentro: durante horas, reconstruyeron la desaparición del niño
Jueces, funcionarios judiciales, abogados y testigos recorrieron durante más de 4 horas el campo donde desapareció el pequeño pero algunos no participaron de la segunda parte de la pericia cuando midieron el recorrido y anduvieron por la zona donde apareció el botín y que la propia Laudelina Peña dijo que fue “plantado”.
El paraje El Algarrobal cerca de la localidad correntina de 9 de Julio cambió este martes su imagen de tranquilidad por el movimiento de varios grupos de personas que se reunieron en el campo de la abuela Catalina para hacer una inspección ocular en el entorno donde el 13 de junio de 2024 desapareció Loan Danilo Peña. En el recorrido de la inspección, buscaron acreditar cómo fueron los movimientos de quienes estuvieron presentes para luego plasmarlos y contrastar las declaraciones en medio del juicio que se desarrollará desde el próximo 16 de junio.
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José Fernández Codazzi está acusado de encubrimiento agravado y sustracción de menores tras haber trasladado al padre del niño N. en su camioneta. Qué dice el fallo del Tribunal de Mercedes.