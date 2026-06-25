EN VIVO
Desaparición de Loan

Juicio por Loan: tras los planteos y pedidos de nulidades, se termina la etapa preliminar

En VIVO - Actualizado hace 14 minutos

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

El 13 de junio de 2024, el pequeño Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad 9 de Julio, provincia de Corrientes, tras un almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina. A dos años de su desaparición, todavía se desconoce su paradero y tras una intensa investigación judicial, qué pasó con él. El martes 16 de junio se inició el juicio tan esperado por la familia; quienes todavía muestran esperanzas sobre que los acusados “rompan el pacto de silencio”. En total hay siete imputados por la causa principal, el delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, y otros 10 en la causa conexa, acusados por manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Se realizará en una sede de Gendarmería, los acusados dirán presente y habrá más de 160 testigos en un juicio que será histórico.

Seguí el minuto a minuto en vivo del histórico juicio por la desaparición de Loan.

Hace 1 hora

Quién es Antonio Benítez en el juicio del caso Loan: todo sobre el tío del pequeño

Junto a su esposa, Laudelina Peña, es uno de los principales sospechosos de la desaparición de Loan. Está imputado por “sustracción y ocultamiento de menor”.

Leer la nota completa

Hace 16 horas

Quién es Fernández Codazzi, el abogado que citaron a declarar en el juicio del caso Loan

El abogado correntino fue citado a declarar como testigo por el juicio de Loan, quien desapareció en junio de 2024. Hay un total de siete acusados por el delito de sustracción y ocultamiento del menor.

Leer la nota completa

Hace 18 horas

Quién es "El Americano" que pidió la excarcelación en el juicio del caso Loan

Nicolás Gabriel Soria, apodado "El Americano" o "El Yankee", es uno de los imputados en una causa conexa al juicio por la desaparición del pequeño. Lo acusan de encubrimiento y privación ilegal de la libertad.

Leer la nota completa

Hace 20 horas

La carta de Carlos Pérez en el caso Loan que sacudió la audiencia

El principal imputado por la desaparición de Loan le hizo llegar un escrito a su abogado en el que critica la investigación. El juicio oral atraviesa una semana decisiva.

Leer la nota completa

08:36 | 24/06/2026

Juicio por Loan: los principales imputados se negaron a declarar

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

15:21 | 23/06/2026

El papá de Loan no cree en Laudelina: las tres pruebas en su contra en medio del juicio

A días de declarar en el juicio por la desaparición de Loan, José Peña se despegó de su hermana Laudelina, una de las principales imputadas. La abogada de la familia aseguró que para el padre del menor, la mujer "ya no es parte de la familia".

Leer la nota completa

07:47 | 23/06/2026

Caso Loan: cuándo se retoma el juicio por la desaparición de niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

09:46 | 22/06/2026

Caso Loan: cuándo reinicia el juicio por la desaparición del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

12:52 | 21/06/2026

Caso Loan: cómo continúa el juicio por la desaparición del niño

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

19:58 | 19/06/2026

A dos años de su desaparición, cómo está la habitación de Loan hoy

Los padres de Loan, José y María, mostraron que la habitación del niño sigue igual desde aquel 13 de junio que se fue a la casa de su abuela Catalina a un almuerzo familiar. 

Leer la nota completa

10:44 | 19/06/2026

"No es parte de la familia": el padre de Loan se despegó de Laudelina Peña

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa

21:43 | 17/06/2026

Juicio por Loan: quién es Elizabeth Cutaia, la imputada que ejercerá su propia defensa

La mujer de 45 años está acusada de los delitos de "privación ilegítima de la libertad, estafa calificada y encubrimiento" en el marco del juicio por la desaparición de Loan. 

Leer la nota completa

13:13 | 17/06/2026

Segundo día de audiencia por Loan: lo más importante de la fecha

Después de una primera jornada marcada por los cruces entre fiscales y abogados defensores, los cuestionamientos procesales y los problemas técnicos, el debate por la desaparición de Loan Peña ya vive una etapa decisiva.

Leer la nota completa

09:35 | 17/06/2026

Más dilaciones: el juicio por Loan se suspende hasta el próximo miércoles

Las últimas noticias del caso Loan. Seguí el minuto a minuto en vivo de la desaparición de Loan.

Leer la nota completa
Trending
Turismo
A la sombra de esta posta descansó San Martín en 1816: el lugar del Camino Real ideal para visitar
Las más vistas