Juicio por Loan: hoy declara una testigo clave y pone en jaque a Caillava

La ginecóloga de la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava, una de los siete imputados por la desaparición de Loan Danilo Peña, desaparecido hace más de dos años, declarará este martes en el juicio que se realiza en Corrientes.

Se trata de la médica Cinthia Andrea Grimaldi, al tiempo que los otros tres testigos citados por el fiscal Carlos Schaefer son la coordinadora del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, Leticia Risco; el comisario mayor de la Policía Federal Martín Leonardo De Cristóbal; y Carlos Alberto Moreira, un vecino que participó de la búsqueda del niño.

En la última audiencia, un perito complicó a Caillava y a su esposo, el capitán de la Armada Carlos Pérez, al sostener que dos perros reconocieron el aroma del chico dentro del Ford Ka que utilizaron pocas horas después de la desaparición del menor para ir a la ciudad de Corrientes, la capital provincial, y posteriormente al Chaco.

Una situación similar se dio en la camioneta Ford Ranger del matrimonio, con la que habían concurrido al almuerzo familiar (durante el cual se perdió el rastro de Loan), de acuerdo con los dichos de Rosillo, quien confirmó que otros dos canes reaccionaron de manera positiva al haber olfateado rastros del menor en ese vehículo.