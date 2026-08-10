Tormentas provocadas por tifón Dolphin azotan el este de China; 950 vuelos suspendidos en Shanghái

Varias personas caminan con el agua hasta las rodillas por una calle inundada después de que el tifón Dolphin provocara fuertes lluvias en Shanghái, China.

Por Nicoco Chan y ​Liz Lee

SHANGHÁI/PEKÍN, 10 ago (Reuters) - Las lluvias torrenciales y las tormentas provocadas por el tifón Dolphin inundaron varias provincias ‌del este de China, ‌empapando la región costera e inundando las calles de Shanghái, donde el lunes se suspendió cerca del 40% de los vuelos debido a las condiciones meteorológicas.

El Dolphin registraba vientos máximos sostenidos de 151 km/h cerca de su centro cuando tocó tierra en Zhejiang, la provincia situada al sur y al oeste ​de Shanghái, el ⁠domingo por la tarde, antes de debilitarse hasta convertirse en ‌tormenta tropical.

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Sus nubes de lluvia restantes continuaron empapando ⁠el lunes las provincias orientales, entre ⁠ellas Anhui, Jiangsu y Shandong. Muchas calles de Shanghái, la segunda ciudad más poblada del país, quedaron inundadas, incluso en los ⁠principales centros comerciales.

Los dos aeropuertos de la ciudad cancelaron ​un total de 943 vuelos, reduciendo la ‌capacidad en casi un 40%, según ‌informó la cadena estatal CCTV. China Eastern Airlines comunicó ⁠el lunes que estaba intentando reanudar los vuelos a Shanghái, Zhejiang y otros destinos de «forma ordenada».

Muchas calles de los distritos suburbanos de Jiading y Qingpu, situados en las afueras de ​Shanghái y ‌cerca del centro de la ciudad, seguían anegadas, según las transmisiones en vivo de los residentes en redes sociales. Los videos, no verificados por Reuters, mostraban a personas vadeando aguas turbias hasta las rodillas.

"Anoche llovió ⁠casi toda la noche. Cuando me desperté esta mañana, me encontré con que el barrio estaba inundado y las calles presentaban graves inundaciones", explicó Hou Lina, de 39 años, en Jiading, Shanghái. "Llevo 10 años viviendo en Shanghái y es la primera vez que sufro tantas molestias a causa de un tifón".

Las autoridades advirtieron de que ‌74 ríos de la cuenca del lago Taihu y de las zonas costeras del este de Zhejiang han superado los niveles de alerta, y que el riesgo de inundaciones en los ríos pequeños y medianos de las zonas afectadas por las fuertes lluvias ‌es elevado.

Se prevé que Dolphin, el tifón más fuerte que ha azotado China este año, se adentre hacia las provincias centrales de ‌Hubei y Henan ⁠en los próximos días, empujando la humedad hacia el norte. Las autoridades de la capital, Pekín, ​elevaron el nivel de alerta por lluvias torrenciales.

Con información de Reuters