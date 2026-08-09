La Rioja avanza en la soberanía territorial: solo el 2,86% está en manos extranjeras

Luego del rechazo popular a la derogación de la Ley de Tierras Rurales en el Congreso y la nueva iniciativa riojana que envió a la legislatura provincial un proyecto para proteger la iniciativa local, desde La Rioja historizaron las distintas políticas de Ricardo Quintela que sostienen la protección local en dicha provincia del Norte Grande.

En ese marco, el ministro de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, Ariel Puy Soria, remarcó que "en La Rioja, la defensa de la tierra es una política pública, no un mero discurso" y contrapuso los números provinciales con el escenario federal. Mientras el límite legal vigente a nivel nacional se ubica en el 15%, la provincia cuenta con apenas un 2,86% de sus tierras rurales en manos extranjeras.

"La Rioja es la única provincia del país que incorporó a su Constitución la limitación a la extranjerización del territorio", agregó Puy Soria quien detalló que ese indicador supo estar en el 5,41%, pero se redujo drásticamente en 2022 tras una decisión política clave: la recuperación para el Estado provincial de la posesión del Campo El Peñón, en el departamento Vinchina.

Desplome de la extranjerización

La reposesión de este predio estratégico no solo achicó el promedio provincial, sino que impactó fuertemente en departamentos vecinos como General Lamadrid, donde la extranjerización pasó de un preocupante 56,7% a un 34,96%, detalló.

En consecuencia, Ricardo Quintela envió a la Legislatura de La Rioja una iniciativa que reglamenta el artículo 81 de la Constitución Provincial, incorporado con la reforma sancionada el 22 de julio de 2024, que establece un régimen específico para la adquisición, transferencia, locación y constitución de derechos reales sobre inmuebles rurales por parte de personas humanas y jurídicas extranjeras.

Valle Hermoso: antecedente de soberanía

Ante los recientes intentos de modificar dicha legislación, la comunidad de Valle Hermoso y autoridades provinciales se reunieron esta semana en un firme pronunciamiento en defensa de la soberanía de sus recursos y su territorio bajo el lema "La Patria no se vende".

Esto fue a partir de el antecedente emblemático de La Rioja que luchó por el resguardo de sus tierras. En el 2008, el empresario estadounidense Yosef Jaime Libersohn adquirió 200 mil hectáreas que incluían a la totalidad del pueblo, sus habitantes y una de las reservas de agua dulce más importantes de la provincia.

Esa transacción expuso un vacío legal que fue determinante para la posterior sanción de la Ley de Tierras, que limita la venta de territorio nacional a extranjeros.