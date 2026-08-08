Vista Larga Trail: La Rioja suma una novedosa carrera de montaña en Sanagasta

El departamento riojano de Sanagasta será escenario este fin de semana de la primera edición de Vista Larga Trail, una competencia de carrera de montaña que se desarrollará los días sábado 8 y domingo 9 de agosto en la Finca Vista Larga. La propuesta busca reunir a corredores de diferentes edades y niveles de preparación en un entorno natural característico del departamento.

En diálogo con Medios Provincia, Agustina Clark, integrante de la organización, brindó detalles de la competencia, que contará con tres distancias: 5, 12 y 25 kilómetros, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de exigencia y condiciones físicas.

Las actividades comenzarán el sábado 8, con las acreditaciones previstas entre las 14 y las 19 en Modo Hostería de Sanagasta. Allí, los participantes preinscriptos podrán retirar su número, dorsal, remera y kit de corredor. A las 19 también se realizará la charla técnica previa a la competencia.

La distancia de 5 kilómetros tendrá un carácter participativo y familiar. El circuito se desarrollará dentro de la finca y permitirá recorrer sectores de olivos, viñedos y nogales, con un tramo que llegará aproximadamente hasta el Dique Los Indios.

En tanto, los recorridos de 12 y 25 kilómetros estarán destinados a quienes busquen un mayor desafío deportivo. Los circuitos incluirán sectores cercanos al Parque de los Dinosaurios, el ingreso a la zona de Sanagasta y el paso por el Dique Los Indios, antes de emprender el regreso hacia la Finca Vista Larga.

Desde la organización destacaron que cada corredor podrá afrontar la competencia de acuerdo con sus propias condiciones y tiempos, respetando el ritmo individual durante el recorrido.

La jornada principal será el domingo 9 de agosto en la Finca Vista Larga. Entre las 7 y las 8 se realizará la acreditación de los participantes que lleguen desde el interior provincial, mientras que a las 9 está prevista la largada oficial.

Finalmente, la organización estima que alrededor de las 14 se realizará la ceremonia de premiación, con la que concluirá la primera edición de Vista Larga Trail, una propuesta que combina actividad deportiva, recreación y contacto con los paisajes naturales de Sanagasta.

El turismo dejó más de $12.000 millones en La Rioja

El turismo volvió a consolidarse como uno de los principales motores de la economía de La Rioja durante el receso invernal. Entre el 6 y el 26 de julio, la actividad generó un impacto económico superior a los $12.012 millones, impulsado por la llegada de visitantes, el crecimiento del consumo y la demanda de servicios turísticos en distintos puntos de la provincia.

Así lo informó el Observatorio Económico de Turismo al presentar el balance de la temporada de invierno, que reflejó un sostenido movimiento de turistas durante las tres semanas del receso y un efecto positivo sobre la hotelería, la gastronomía, el comercio y otros sectores vinculados a la actividad.

El informe destaca que la ocupación hotelera promedió el 65% durante todo el período, aunque en la tercera semana alcanzó el 70%, convirtiéndose en el momento de mayor afluencia de visitantes. En el análisis por regiones, el Oeste riojano volvió a liderar los niveles de ocupación con un promedio del 70%, seguido por Los Llanos, con el 65%, y la región Norte, que alcanzó el 60%.

Entre los destinos más elegidos por los turistas se ubicaron Olta, con una ocupación del 78%; Villa Unión, con el 73%; y Chilecito, con el 70%, localidades que ratificaron su protagonismo dentro del circuito turístico provincial gracias a su oferta de naturaleza, cultura, gastronomía y actividades recreativas.

Más allá de los indicadores de ocupación, el Observatorio resaltó el fuerte impacto económico que dejó el movimiento turístico sobre las economías regionales. El gasto de los visitantes se tradujo en mayores ingresos para hoteles, restaurantes, estaciones de servicio, agencias de viajes, empresas de transporte, bodegas, comercios y productores regionales, fortaleciendo la circulación de dinero en distintos departamentos de la provincia.