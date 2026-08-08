Messi no nació en Australia: la decisión de su padre que lo impidió y cambió la vida de su familia

Jorge Messi murió en las últimas horas del viernes, a los 68 años, noticia que sin dudas impactó de lleno en el fútbol a nivel mundial. El padre de Lionel Messi fue un pilar fundamental en la vida del astro rosarino que se consagró campeón de todo con la Selección Argentina, incluso desde antes de su nacimiento. De hecho, poco antes de que la "Pulga" llegue al mundo tomó una decisión que cambió la vida de su familia, pero también la historia del fútbol mundial.

El actual futbolista del Inter Miami de Estados Unidos estuvo a poco de nacer en Australia y no en su Rosario natal. Por suerte, el plan de mudarse al otro lado del planeta no se concretó mientras el país atravesaba una crisis y se lanzaba el Plan Austral. El mismo traía consigo un cambio de moneda, un congelamiento del tipo de cambio, de los precios y también de los sueldos. Finalmente, junto a su mamá Celia Cuccittini, se quedaron en tierras argentinas y en junio de 1987, llegó quién más tarde sería el jugador que hizo historia en el fútbol.

Por qué la familia Messi no viajó a Australia con Jorge a la cabeza

Finalmente, Jorge y Celia decidieron quedarse durante el gobierno de Raúl Alfonsín al margen de la durísima situación que atravesaba la Argentina. En este contexto, su madre quedó embarazada y su padre se había quedado recientemente sin trabajo. Todos estos factores derivaron nuevamente en la idea de viajar e instalarse en Oceanía. Sin embargo, nuevamente prevaleció el plan de no irse del suelo argentino, donde creció la "Pulga" para luego triunfar en el Barcelona de España.

Lionel Messi junto a su padre Jorge

El paso a paso de Lionel Messi en su carrera

Lionel comenzó su camino en Newell's Old Boys de Rosario para tiempo más tarde incorporarse al Barcelona, la única institución capaz de pagar el costoso tratamiento hormonal que el pequeño Leo de 12 años necesitaba. Allí brilló con el paso de los años para alcanzar la máxima categoría y ser la gran figura durante varias temporadas. El nacido en Rosario hizo goles memorables, levantó trofeos y sin dudas, se convirtió en un ídolo indiscutido de la institución que dejó en agosto del 2021 cuando su carrera dio un giro inesperado para irse al Paris Saint Germain de Francia.

El camino no fue fácil, principalmente con la camiseta Albiceleste. Recién en 2022, tras diversos intentos fallidos, alcanzó el título más soñado con la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, un año después de ganar su primer trofeo con la Mayor en la Copa América Brasil 2021 y meses más tarde de quedarse con la Finalissima 2022 en Wembley.

En 2023 arribó al Inter Miami de la MLS donde ya lleva tres años vistiendo la Diez y siendo el gran referente y capitán de las "Garzas". Desde su llegada, el equipo de Miami pudo coronarse por primera vez y en repetidas veces: consiguió la Leagues Cup, la MLS Supporters' Shield, la Conferencia Este de la MLS y en 2025, finalmente, la Major League Soccer (MLS). Mientras que la Selección no quedó aislada en sus últimos pasos triunfales: en 2024, Leo se coronó bicampeón de la Copa América de Estados Unidos y en 2026, en el mismo territorio, consiguió su segundo subcampeonato del mundo (junto al de Brasil 2014).

Las declaraciones de Messi que causaron conmoción en pleno Mundial 2026

En 2026 tuvo la chance de repetir lo conseguido hace cuatro años atrás en el Estadio Lusail pero el equipo de Lionel Scaloni perdió la final contra España en el alargue. En el mismo torneo, tras el debut contra Argelia donde marcó tres goles, se conoció la noticia de la enfermedad de su padre y las palabras de Lionel para con él despertaron la atención del mundo.

Más allá de sus declaraciones, luego de los goles convertidos, Lionel no pudo contener las lágrimas y se lo observó claramente conmocionado. En un principio se creyó que se trataba de la emoción de volver a convertir en una Copa del Mundo, su última como jugador profesional. Fue el propio Messi quien se encargó de aclarar qué fue lo que causó semejante imagen. "Fue una cuestión ajena a lo deportivo, pasé días difíciles, complicados, pero estoy agradecido a la delegación y a los compañeros porque están al lado mío", sentenció el capitán.