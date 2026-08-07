Le dijo no a Boca, lo quiso Gallardo en River, debutó en la Selección con Scaloni y puede volver al fútbol argentino

Un futbolista que debutó con Lionel Scaloni como DT en la Selección Argentina está muy cerca de volver al fútbol argentino. Tras haber sido figura en un equipo de nuestro país años atrás, fue pretendido por Marcelo Gallardo para River Plate como también en Boca Juniors, al que por decisión propia le dijo que "no". Tiempo después se calzaría la camiseta de uno de los clubes que llegó a Primera División hace muy pocos meses.

El jugador en cuestión es nada más y nada menos que Matías "Monito" Vargas, con pasado en Vélez Sarsfield. El nacido en Salta debutó en el "Fortín" en 2010 y se afianzó rápidamente como una de las figuras del elenco de Gabriel Heinze. Su nivel llamó la atención de los dos más grandes de nuestro país, pero su arribo nunca se concretó. Su destino fue Europa, donde continuó su carrera en 2019 y luego de pasar tanto por China como por Arabia Saudita puede ser refuerzo de Gimnasia de Mendoza.

El Monito Vargas puede ser refuerzo de Gimnasia de Mendoza

Lo cierto es que el volante ofensivo con pasado en Liniers está en libertad de acción y el "Lobo" mendocino ya inició las gestiones para contratarlo en este mercado de pases. Por supuesto, dependerá de que las negociaciones lleguen a buen puerto entre ambas partes para lo que sería su regreso al fútbol argentino después de 7 años. Según adelantó el periodista Germán García Grova a través de sus redes sociales, el club tiene "conversaciones abiertas" por el mediocampista.

A lo largo de su recorrido en el fútbol pasó de Vélez Sarsfield al Espanyol de Barcelona para más tarde vestir los colores del Adana Demirspor de Turquía. Más adelante llegó a suelo chino para jugar en el Shangai Port FC y su último equipo fue el Al-Fateh saudí, donde quedó libre recientemente. Esto puede aprovecharlo el conjunto de Mendoza para contratarlo a la brevedad y afrontar la segunda mitad del 2026.

Matías "Monito" Vargas, muy cerca de volver al fútbol argentino

El Monito Vargas: del 'no' a Boca al no llegar al River de Gallardo y el debut en la Selección Argentina con Scaloni

El 8 de septiembre del 2018, mientras vestía la camiseta de Vélez Sarsfield, Vargas hizo su debut en la "Albiceleste" en la goleada por 3 a 0 ante Guatemala con los tantos de Gonzalo "Pity" Martínez, Giovani Lo Celso y Giovanni Simeone. Meses después declaró que hubo un acercamiento por parte del "Xeneize" pero él se negó bajo el argumento de querer jugar en Europa. A su vez, aseguró que en un futuro le gustaría volver al "Fortín" para ganar la Copa Libertadores. En 2020 estuvo en los planes del "Muñeco" pero al club le fue imposible contratarlo y nunca llegó.

Los números de Matías "Monito" Vargas en su carrera