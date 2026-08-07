El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y la presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol, Debbie Hewitt, en el interior del estadio antes de la semifinal del Mundial Inglaterra-Argentina

El mapa del fútbol internacional atraviesa una profunda división política y diplomática tras el colapso del plan presentado por Gianni Infantino para vender una participación de los derechos comerciales del Mundial por 4.200 millones de dólares. La maniobra, que fue retirada semanas atrás tras detonar el rechazo de las principales confederaciones, derivó este viernes en un abierto enfrentamiento institucional en el que se multiplicaron las exigencias de dimisión y las alineaciones en defensa del presidente de la FIFA.

La postura más tajante la encabezó la Federación Noruega de Fútbol a través de su presidenta, Lise Klaveness, quien solicitó la renuncia inmediata del dirigente suizo al sostener que carece de la confianza institucional indispensable para gestionar el organismo en medio de disputas de poder. La posición del país nórdico coincidió con la intransigencia de la UEFA, que mantuvo firme su amenaza de boicotear los torneos organizados por la FIFA hasta obtener garantías de que no se repetirán decisiones unilaterales. Si bien el bloque europeo de 55 miembros no definió si ausentará a sus selecciones del próximo Mundial femenino sub-20 en Polonia, la Federación Francesa de Fútbol confirmó que mantiene su plan de participación.

En el extremo opuesto, Infantino consolidó una red de contención diplomática que frena su aislamiento internacional. Tras el apoyo unánime otorgado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF), las federaciones de Argentina, México y Ecuador hicieron público su respaldo al titular del ente rector. El pronunciamiento de la Federación Mexicana de Fútbol significó una marcada ruptura con la posición de la Concacaf, que junto a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) había solicitado una revisión integral del liderazgo ejecutivo. Por su parte, la Conmebol expresó su preocupación por las metodologías aplicadas sin instancias previas de diálogo, aunque el consenso de varios de sus asociados apuntaló la figura del presidente.

A pesar de las disculpas formales emitidas por la FIFA tras un encuentro de directivos en Rabat, el conflicto ensombrece el escenario previo al Congreso de la FIFA programado para marzo en Marruecos, donde Infantino proyectaba una reelección sin sobresaltos para un cuarto mandato. Aunque hasta la fecha no formalizó sus aspiraciones ningún candidato de oposición, el amplio abanico de posturas encontradas mantiene a la conducción del fútbol mundial en un estado de parálisis institucional.

Con información de Reuters