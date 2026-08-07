Mauro Icardi sigue a la espera de lo que sucederá con su futuro mientras continúa en libertad de acción después de su desvinculación del Galatasaray de Turquía. Después de que los rumores lo acerquen tanto a Boca Juniors como a River Plate durante el mercado de pases de nuestro país, todo indica que el delantero con pasado en el Paris Saint Germain de Francia ya tendría su destino definido. A su vez, según trascendió, continuaría en Europa, más precisamente en un equipo que viene de ser subcampeón continental.

El club que lo pretende es nada más y nada menos que el Rayo Vallecano de España, que viene de perder la final de la Conference League a manos del Crystal Palace y ahora busca rearmarse de cara a una nueva temporada. Con Augusto Batalla en el arco, la institución busca al atacante que se consagró en el fútbol turco como también en suelo francés y en el Inter de Milán. Si bien dependerá de que convenzan al futbolista, lo cierto es que hay interés y podría concretarse en los próximos días si las partes llegan a un acuerdo.

Mauro Icardi, candidato a sumarse al Rayo Vallecano de España

Según adelantó el periodista español Roberto Antolín en una reciente entrevista con Juan Etchegoyen, el atacante está en el radar del Rayo Vallecano después de que vendan a un futbolista por la suma de 25 millones de euros, por lo que "les sobra dinero para pagarle a Mauro". La mencionada venta fue la de Pep Chavarría, lateral izquierdo que continuará su carrera en el Chelsea de Inglaterra después de tener una brillante temporada con el elenco español. La dirigencia no iría por un defensor sino que apuntaría a reforzar el ataque con Mauro Icardi.

A su vez, quien también habló de esta noticia fue Leo Paradizo en América TV, donde contó que el atacante ve con buenos ojos la oportunidad de vestir la camiseta del club y de jugar en España por primera vez en su carrera. Un dato no menor es que el rosarino llegó a dicho país a los 9 años pero siguió su camino profesional en la Sampdoria para tiempo después jugar en el Inter, el PSG y el Galatasaray. Por supuesto, dependerá de que lleguen a un acuerdo para que se convierta en el flamante refuerzo para afrontar la temporada que comenzará oficialmente el sábado 15 de agosto cuando visiten al Sevilla.

Las estadísticas de Icardi en su carrera a nivel clubes

507 partidos oficiales entre Sampdoria, Inter, PSG y Galatasaray.

279 goles.

67 asistencias.

30 amonestaciones.

Ninguna expulsión.

12 títulos conseguidos.

Mauro Icardi jugaría en el Rayo Vallecano de España

La despedida de Icardi del Galatasaray

Hace cuatro años llegué sin saber que la vida me estaba llevando hacia una de las historias más hermosas que iba a vivir jamás.

Hoy entiendo que no era solo fútbol. Nunca fue solo fútbol.

Porque entre el ruido del estadio, las luces de Istanbul, las canciones que bajaban desde las tribunas y el amor de millones de personas… sin darme cuenta, fui encontrando un hogar lejos de casa.

Pasaron cuatro años. Cuatro campeonatos. Miles de abrazos. Millones de recuerdos.

Pero lo más valioso no fueron los trofeos. Fue sentir cómo un país entero me abrió el corazón y se metió en lo más profundo de mi.

Porque hay lugares que se quedan para siempre viviendo dentro de uno.

Türkiye será eso para mí. Un recuerdo imposible de borrar. Un amor que el tiempo no va a tocar jamás.

Porque hubo noches donde parecía que el mundo se detenía por noventa minutos. Y en esos momentos, mientras todo el estadio cantaba, yo entendía que estaba viviendo algo que iba mucho más allá del fútbol.

Vi felicidad en los ojos de los niños. Vi lágrimas en personas que me abrazaban como si me conocieran de toda la vida. Y sentí un cariño tan inmenso… que hay cosas que ni siquiera las palabras pueden explicar.

Gracias Galatasaray. Gracias por convertirme en parte de esta historia. Gracias por hacerme sentir amado, respetado y eterno.

Tal vez algún día las luces se apaguen, los partidos terminen y el tiempo pase. Pero hay amores que no conocen despedidas.

Y cuando pasen muchos años, voy a mirar hacia atrás y voy a sonreír con el corazón lleno, sabiendo que hubo una vez, en una tierra maravillosa, donde fui verdaderamente feliz.