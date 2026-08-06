México despliega 1,500 soldados en centro productor aguacate tras suspensión inspecciones para exportaciones a EEUU

FOTO DE ARCHIVO. La comunidad se arma para luchar contra el crimen organizado en San Ángel Zurumucapio

Por Lizbeth Diaz ​y Natalia Siniawski

CIUDAD DE MÉXICO, 6 ago (Reuters) - El gobierno de México informó el jueves que desplegó ‌a más de 1,500 ‌soldados y miembros de la Guardia Nacional en el occidental estado Michoacán, en un intento por reanudar las inspecciones para exportar aguacate a Estados Unidos, suspendidas en la víspera tras una alerta de seguridad.

La secretaría de la Defensa informó que el despliegue de ​1,557 efectivos se ⁠centra en los principales municipios productores, y que ‌el personal protegerá las instalaciones de envasado, ⁠las rutas de transporte, así ⁠como los puntos de inspección frente a la extorsión del crimen organizado.

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Estados Unidos suspendió el miércoles las inspecciones ⁠al producto alegando motivos de seguridad. La legislación ​estadounidense exige que los inspectores del ‌Departamento de Agricultura (USDA) certifiquen los ‌aguacates mexicanos destinados a la exportación, previo a ⁠su envío.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó que su Gobierno está impulsando un "plan de trabajo" junto con los productores para garantizar la seguridad de los ​inspectores en ‌zonas donde la Guardia Nacional tenía anteriormente una presencia limitada y recuperar los envíos del fruto.

También dijo que se tomó contacto con Estados Unidos a través de la embajada.

"Eso es ⁠lo que estamos buscando, que sea tiempo breve para poder recuperar la exportación" dijo Sheinbaum el jueves en su rueda de prensa diaria.

México está tratando de concertar una reunión con el USDA para discutir el regreso del personal estadounidense o su sustitución por inspectores de la agencia ‌mexicana de seguridad alimentaria. Estados Unidos representa casi el 90% del volumen de las exportaciones de aguacate de México, lo que lo convierte, con diferencia, en el mayor mercado extranjero del país.

Michoacán, el principal estado exportador ‌de aguacates de México, se ha visto afectado por violentos enfrentamientos entre grupos criminales que se disputan las rutas ‌del narcotráfico, la ⁠tala ilegal y la extorsión a los productores, incluyendo el aguacate y otros frutos.

En ​2022 y 2024 se produjeron suspensiones similares de las inspecciones de aguacates por motivos de seguridad.

Con información de Reuters