Lo usan muchas y te puede estar arruinando la piel: el activo de skincare que recomiendan vigilar.

Hay un activo de skincare que muchas mujeres aplican en su rostro para disminuir las arrugas y líneas de expresión, pero que según dermatólogos expertos, puede empeorarte mucho la piel e incluso dañarla. Por esta razón, recomiendan tener mucho cuidado si lo utilizás y estar muy atento a las señales que tu piel te puede estar dando.

Se trata del retinol, uno de los ingredientes más recomendados por los dermatólogos para combatir los signos del envejecimiento. Sin embargo, usar una cantidad mayor a la indicada o aplicarlo con demasiada frecuencia no acelera los resultados. De hecho, puede provocar irritación, enrojecimiento, descamación y debilitar la barrera natural de la piel.

La dermatóloga Dendy Engelman, del Shafer Clinic de Nueva York, explica en Real Simple que para la mayoría de los retinoles de venta libre alcanza con una cantidad del tamaño de una arveja para cubrir todo el rostro. "Usar más producto no hará que funcione más rápido ni de manera más efectiva; solo aumenta el riesgo de irritación, enrojecimiento y descamación. Siempre les digo a mis pacientes que traten al retinol como una inversión a largo plazo, no como una solución rápida", afirma.

No obstante, la dermatóloga Ellen Marmur, fundadora de Marmur Medical, aclara que la cantidad puede variar según el tipo de producto. En el caso de los retinoides de prescripción médica, recomienda utilizar apenas pequeños puntos del tamaño de la cabeza de un alfiler y distribuirlos en una capa muy fina. Para las fórmulas cosméticas, en cambio, basta con aplicar una cantidad mínima que deje una película ligera sobre la piel.

Por qué usar más retinol puede ser contraproducente

Los beneficios del retinol aparecen con el uso constante a lo largo de los meses, no por aplicar una mayor cantidad en cada rutina. Excederse no acelera la renovación celular ni elimina las arrugas de un día para el otro. Lo único que consigue es sobrecargar la piel y afectar su función protectora.

"El uso excesivo de retinol puede comprometer la barrera cutánea, provocando enrojecimiento, ardor, descamación, mayor sensibilidad e incluso brotes que muchas personas confunden con una 'purga'. En realidad, muchas veces se trata simplemente de irritación por usar demasiado producto, demasiado pronto", explica Engelman.

Por su parte, Marmur advierte que abusar de los retinoides más potentes puede generar una inflamación importante, con enrojecimiento, erupciones, poros que parecen más dilatados y una sensibilidad persistente. Paradójicamente, intentar rejuvenecer la piel de esta manera puede hacer que luzca temporalmente más irritada y envejecida.

Cómo empezar a usar retinol correctamente

Los especialistas recomiendan introducir este activo de forma gradual. Engelman aconseja comenzar aplicándolo solo dos noches por semana durante las primeras dos semanas. Si la piel lo tolera bien y no aparecen molestias importantes, puede aumentarse la frecuencia a noches alternas y, con el tiempo, llegar a un uso más frecuente si la piel responde favorablemente.

"Incrementar la frecuencia de forma gradual le da tiempo a la piel para adaptarse y ayuda a minimizar la irritación", señala la dermatóloga. Incluso quienes ya están acostumbrados al retinol no necesariamente necesitan usarlo todas las noches. Según Engelman, muchas personas obtienen excelentes resultados aplicándolo entre tres y cinco veces por semana, especialmente si también utilizan otros ingredientes activos como ácidos exfoliantes.

"Lo más importante es prestar atención a la piel. Si la sentís tirante, arde, está demasiado sensible o continúa descamándose, es momento de reducir la frecuencia, no de insistir", concluye Engelman.