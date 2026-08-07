El inesperado anuncio de una famosa conductora a sus 45 años: "No sé si estoy embarazada"

La modelo Nicole Neumann volvió a ser tendencia en las últimas horas,todo comenzó cuando la conductora, de 45 años, empezó a relatar que no se sentía del todo bien físicamente. En medio de la charla con sus compañeros de "Solo con Nikita", lanzó una frase que no tardó en viralizarse: "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada". El fragmento, recortado y compartido rápidamente en redes sociales, acumuló miles de reproducciones en cuestión de minutos y disparó los rumores sobre un posible nuevo embarazo junto a Manu Urcera, su marido y padre de su hijo menor, Cruz.

La explicación detrás de la confusión

Ante la repercusión, Neumann no tardó en dar detalles de lo que realmente le había pasado. Todo se originó en un contratiempo doméstico: se le había escapado un conejito y, mientras lo buscaba junto a su familia, comenzó a sentir los síntomas de una alergia. "Hoy no sé qué me pasó, me quise tomar un antialérgico, porque se escapó un conejito y estuvimos buscándolo, y me da un poquito de alergia, entonces dije me voy a tomar un coso antes que se me pongan los ojos en compota y toda la situación", relató.

Nicole Neumann encendió la polémica.

El problema llegó después, cuando fue a buscar la pastilla. "Resulta que estaban todos sueltos, también tengo los rivotril del avión… no sé qué tomé, pero de golpe me empecé a sentir muy adormecida, con sueño", contó, entre risas. Fue en ese contexto que llegó la frase que terminó de generar el revuelo: "No sé si me estoy sintiendo mal, si estoy embarazada, si estoy de clonazepam, no sé, porque tengo un poco de náuseas".

Un ida y vuelta que se volvió viral

Durante la transmisión, sus compañeros notaron que a la conductora le costaba modular y que en varios pasajes se equivocaba al hablar, algo que quedó registrado y sumó aún más comentarios en las redes. Pese al blooper, todo se desarrolló en un clima distendido y con humor, y Nicole pudo continuar sin inconvenientes con el resto del programa.

Cabe recordar que la conductora celebró su cumpleaños número 45 hace apenas unos meses, en una cena íntima junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna, su esposo Manu Urcera y otros familiares y amigos cercanos. Además, no es la primera vez que un comentario suyo dispara rumores de este tipo: en 2023 ya había protagonizado una situación similar, cuando finalmente confirmó que esperaba a Cruz, su primer hijo junto al piloto.

Por el momento, y más allá de la viralización del video, no hubo ningún tipo de confirmación oficial por parte de la modelo sobre un nuevo embarazo, por lo que todo quedaría enmarcado, según lo que ella misma explicó, en una simple confusión provocada por la combinación de medicamentos.