El cambio coincidió con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del Subte, que elevó el valor del boleto de $1.621 a $1.684 y el del Premetro a $589,40

El inicio de agosto trajo un nuevo incremento en el costo del transporte público para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), especialmente para los habitantes del Conurbano que viajan a CABA. Además del aumento de la tarifa del Subte, comenzó a regir un cambio que elimina uno de los descuentos de la Red SUBE para quienes combinan distintos medios de transporte. La modificación impacta sobre quienes llegan desde el Conurbano bonaerense en tren y luego continúan su viaje en la red de Subterráneos de Buenos Aires, que desde el 1° de agosto dejaron de acceder a la rebaja del 50% en el segundo tramo del recorrido.

La modificación, que comenzó a regir sin un anuncio oficial previo, implica que esos usuarios ahora deban pagar tarifa plena en ambos tramos del recorrido. El cambio coincidió con la entrada en vigencia del nuevo cuadro tarifario del Subte, que elevó el valor del boleto de $1.621 a $1.684 y el del Premetro a $589,40. Para quienes todos los días combinan tren y subte para llegar a sus lugares de trabajo o estudio, la eliminación del beneficio representa un nuevo incremento del gasto mensual en transporte en un contexto en el que las tarifas continúan actualizándose por encima de la inflación esperada mediante una fórmula automática.

La modificación fue advertida por usuarios. Posteriormente, quedó reflejada en la información oficial del sistema SUBE, aunque inicialmente ni Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) ni la concesionaria Emova habían incorporado la actualización en sus respectivos sitios web ni habían emitido comunicados explicando el cambio.

Tras la consulta de El Destape, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó la modificación y responsabilizó a la administración nacional por la eliminación del beneficio. Desde la administración porteña señalaron que "actualmente, el beneficio de la Red SUBE se mantiene en los medios de transporte que dependen de la Ciudad: el subte y las 27 líneas de colectivos porteñas".

"En estos servicios, el primer viaje se paga con tarifa completa, el segundo tiene un 50% de descuento y, desde el tercero, el descuento es del 75%. Para acceder al beneficio, las combinaciones deben realizarse dentro de los 120 minutos", explicaron. Respecto del motivo por el cual dejó de aplicarse el descuento para quienes combinan tren y subte, la explicación oficial fue que "la integración tarifaria con los trenes y con las líneas de colectivos provinciales o municipales dejó de aplicarse porque el Gobierno nacional dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones".

La respuesta del Ejecutivo porteño traslada así la responsabilidad al gobierno de Milei y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el financiamiento del sistema de transporte metropolitano, que desde fines de 2023 atraviesa una profunda reconfiguración producto de la reducción de subsidios nacionales y del traslado de costos a usuarios y administraciones locales.

Qué cambió ahora

Hasta el 31 de julio, un pasajero que iniciaba su recorrido en cualquiera de las líneas ferroviarias que ingresan desde el Conurbano bonaerense hacia la Ciudad de Buenos Aires y luego ingresaba al Subte dentro de las dos horas previstas por la Red SUBE obtenía un descuento del 50% sobre el segundo viaje. Ese beneficio dejó de existir desde el 1.º de agosto. En consecuencia, quienes realizan diariamente esa combinación deben pagar la tarifa completa tanto del tren como del Subte.

La modificación no alcanza, sin embargo, a todas las combinaciones. Según la información oficial publicada por SUBE y ratificada por la Ciudad, cuando el recorrido comienza en el Subte y luego continúa en tren o en las líneas de colectivos administradas por la Ciudad, el descuento continúa vigente bajo las condiciones habituales del programa. En la práctica, el principal impacto recae sobre quienes viven en municipios del Gran Buenos Aires, llegan en tren a la Capital Federal y completan el recorrido utilizando la red de subterráneos.

Qué sigue vigente

Pese a esta modificación, todavía permanecen algunos descuentos para determinados grupos de usuarios. Los pasajeros frecuentes del Subte continúan accediendo al sistema de tarifa escalonada una vez superados los 20, 30 y 40 viajes mensuales utilizando el mismo medio de pago.

También siguen vigentes la tarifa social del Subte y los pases especiales destinados a estudiantes, docentes, personas con discapacidad, personas trasplantadas, jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de seguridad.

No obstante, la eliminación del descuento para quienes combinan tren y Subte vuelve a modificar el esquema de beneficios del transporte metropolitano y aumenta el costo diario para miles de personas que ingresan desde el Conurbano hacia la Ciudad de Buenos Aires. M