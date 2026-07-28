El escandaloso momento que atravesó Nicole Neumann en un vuelo: “Estaban…”

Nicole Neumann protagonizó un tenso momento durante un vuelo tras el polémico episodio de su marido, Manu Urcera.

Nicole Neumann quedó envuelta en un momento tenso luego del escandaloso incidente que protagonizó su esposo, Manu Urcera, durante un viaje por su cumpleaños. Mientras todo ocurría en Argentina, la modelo se encontraba viajando rumbo a Francia.

Según trascendió, Urcera organizó un festejo por su cumpleaños junto a un grupo de amigos y algunas mujeres. Sin embargo, la celebración terminó de la peor manera cuando la casa que habían alquilado se incendió. Afortunadamente no hubo víctimas, aunque el episodio generó un fuerte revuelo entre la pareja.

Al momento del incendio, Nicole estaba a bordo de un avión con destino a Francia y no se encontraba al tanto de lo que sucedía. En ese contexto, la periodista Fernanda Iglesias dio detalles de cómo se habría desencadenado el hecho: “Ellos estaban chochos. Iban a caer unas chicas después. Pero no cayeron las chicas. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer el asado, de golpe hay un cortocircuito, los cables de atrás de la parrilla, se apaga la luz, se quedan a oscuras y se empieza a incendiar la casa, con ellos adentro”.

El tenso momento que vivió Nicole Neumann arriba de un avión

Luego de este incidente, Nicole regresó a su programa de streaming y reveló otro momento que vivió junto a su hijo, Cruz, durante su viaje por Europa: “Esto es una señal de que no me tengo que subir al avión. Me pasó de todo, parecen señales”.

Asimismo explicó: “Pensé que estábamos los dos en el centro y me dicen ‘no, tu asiento, pasillo y el bebé del otro lado’. Nunca escuché nada tan insólito en mi vida. Es un bebé, toma teta, no creo ni que esté en el asiento. O sea, lo tuve que sacar porque me lo hacen sacarlo, porque viste que a partir de los 2 años te hacen sacar otro asiento”.

Finalmente agregó: “Le digo ‘el chico no va a usar el asiento’, y me dice ‘no, entonces no puede viajar, porque por normativas de seguridad, el pasillo tiene que estar en el medio por cualquier emergencia y el chico tiene que estar del otro lado’. Y le digo ‘pero miralo, es un bebé, ¿cómo le explico al chico que tiene que estar 11 horas sentado, solo, con un cinturón de seguridad”.