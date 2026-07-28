Ángel de Brito expuso a Yanina Latorre con una revelación que nadie sabía: "Quería cobrar por..."

De Brito mandó al frente a Yanina Latorre.

Ángel de Brito volvió a generar repercusión en las redes con una confesión inesperada sobre Yanina Latorre, en el marco de su programa de streaming en Bondi Live. El conductor de LAM (América TV), ciclo que lleva más de una década al aire, respondió una pregunta de un seguidor y terminó revelando una particularidad poco conocida sobre la relación de su compañera con las publicidades del programa.

La pregunta que disparó todo

Todo comenzó cuando un oyente envió un audio al aire y recordó una frase que la propia Yanina Latorre había dicho meses atrás en su espacio radial, donde explicó que muchas veces son las marcas las que eligen qué panelistas deben mostrar o presentar determinados productos durante las tandas publicitarias. A partir de ese comentario, el seguidor fue directo con De Brito: le preguntó si se animaba a decir cuáles de las angelitas no tocaban los productos en el piso de LAM.

Yanina Latorre quería cobrar por publicitar algo en LAM.

La respuesta sin filtro de Ángel

El conductor no dudó y apuntó, con humor, contra una de sus compañeras de mayor confianza. "Sí, Yanina Latorre, ya que ella quería cobrar por agarrar los productos en LAM, entonces no los agarraba", lanzó, generando risas entre los presentes en el streaming.

La charla siguió con la palabra de Matilda Blanco, otra de las panelistas históricas del ciclo, que contrastó su postura frente a las promociones: "Si, cuando me lo piden, yo lo hago", contó entre risas, marcando una diferencia con la actitud que De Brito le atribuyó a Latorre.

Una comparación con Mirtha Legrand

Lejos de cerrar el tema ahí, Ángel sumó una frase filosa que también se viralizó rápido: comparó a su compañera con Mirtha Legrand al asegurar que Yanina "siempre quiere más plata". El comentario, picante como suele ser el estilo del conductor, se dio dentro del tono habitual que manejan ambos al aire, con años de trabajo compartido, confianza mutua y bromas constantes.

El cruce, lejos de generar un conflicto real entre ambos, reflejó una vez más la dinámica particular que sostienen De Brito y Latorre desde el nacimiento de LAM. El conductor volvió a demostrar que no esquiva las consultas de sus seguidores, incluso cuando eso implica hablar de situaciones internas vinculadas a sus propios compañeros de trabajo, siempre dentro de ese código de humor y complicidad que los caracteriza desde hace diez años.