El Rayo Vallecano deberá buscar estadio provisional mientras duren las obras en su campo

Liga Conference de la UEFA - Octavos de final - Partido de vuelta - Rayo Vallecano vs. Samsunspor

El Rayo Vallecano, equipo de LaLiga española, tendrá que buscar un recinto provisional ‌para disputar sus ‌partidos como local, ya que su estadio va a ser sometido a obras de reparación de emergencia debido a problemas de seguridad y condiciones insalubres, informaron el martes las autoridades regionales madrileñas.

Las peñas de aficionados llevan años quejándose del estado ​del Estadio de ⁠Vallecas, construido en 1976 y propiedad de la ‌Comunidad de Madrid, que permite al ⁠Rayo utilizarlo en régimen de ⁠concesión. Esta cuestión ha sido el centro de las prolongadas tensiones entre la afición y el propietario, ⁠Raúl Martín Presa.

Mariano de Paco, consejero de ​Deportes, Cultura y Turismo de la ‌Comunidad de Madrid, anunció ‌el martes a la prensa la suspensión de ⁠la concesión después de que una auditoría detectara graves deficiencias de seguridad en el estadio, lo que requiere obras urgentes cuya finalización se ​prevé que ‌tarde entre dos y seis meses.

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"Hemos intentado reconducir esto, pero hemos llegado a un punto de no retorno. Se ha certificado la falta de mantenimiento. El club no ⁠estaba cumpliendo y la Administración debía tomar medidas", afirmó.

El club no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

La decisión se produce después de que una auditoría encargada por el gobierno regional, previa a la renovación prevista del recinto, concluyera que ‌la "situación de obsolescencia generalizada" y "un severo incumplimiento normativo" comprometían la seguridad y la viabilidad operativa del estadio.

El informe del gobierno indicó el riesgo de brotes de legionella o de incendios debido a la acumulación de ‌basura y escombros, así como a instalaciones eléctricas y de iluminación de emergencia defectuosas, entre otros problemas.

Las imágenes ‌adjuntas al informe, ⁠a las que tuvo acceso Reuters, parecían mostrar bolsas de basura, botellas de ​fertilizante líquido, cajas de cartón, envases de plástico, botes de pintura y otros objetos apilados en el interior del estadio.

(Editado en español por Carlos Serrano)