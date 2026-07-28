El Rayo Vallecano deberá buscar estadio provisional mientras duren las obras en su campo

El Rayo Vallecano, equipo de LaLiga española, tendrá que buscar un recinto provisional para disputar sus partidos como local, ya que su estadio va a ser sometido a obras de reparación de emergencia debido a problemas de seguridad y condiciones insalubres, informaron el martes las autoridades regionales madrileñas.
Las peñas de aficionados llevan años quejándose del estado del Estadio de Vallecas, construido en 1976 y propiedad de la Comunidad de Madrid, que permite al Rayo utilizarlo en régimen de concesión. Esta cuestión ha sido el centro de las prolongadas tensiones entre la afición y el propietario, Raúl Martín Presa.
Mariano de Paco, consejero de Deportes, Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid, anunció el martes a la prensa la suspensión de la concesión después de que una auditoría detectara graves deficiencias de seguridad en el estadio, lo que requiere obras urgentes cuya finalización se prevé que tarde entre dos y seis meses.
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"Hemos intentado reconducir esto, pero hemos llegado a un punto de no retorno. Se ha certificado la falta de mantenimiento. El club no estaba cumpliendo y la Administración debía tomar medidas", afirmó.
El club no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.
La decisión se produce después de que una auditoría encargada por el gobierno regional, previa a la renovación prevista del recinto, concluyera que la "situación de obsolescencia generalizada" y "un severo incumplimiento normativo" comprometían la seguridad y la viabilidad operativa del estadio.
El informe del gobierno indicó el riesgo de brotes de legionella o de incendios debido a la acumulación de basura y escombros, así como a instalaciones eléctricas y de iluminación de emergencia defectuosas, entre otros problemas.
Las imágenes adjuntas al informe, a las que tuvo acceso Reuters, parecían mostrar bolsas de basura, botellas de fertilizante líquido, cajas de cartón, envases de plástico, botes de pintura y otros objetos apilados en el interior del estadio.
(Editado en español por Carlos Serrano)