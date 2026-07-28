De la Boca a Japón, Trueno llegó a un imponente festival asiático: "Me siento argentinísimo"

Trueno llevó su música por primera vez a Japón.

El camino de Mateo Palacios Corazzina dio un nuevo salto internacional ya que debutó en el emblemático Fuji Rock Festival, uno de los encuentros musicales más masivos e importantes de Asia. Así se dio su primera presentación en suelo japonés nada menos que desde el Green Stage, el escenario principal del evento.

Durante la segunda de las tres jornadas del festival, el artista boquense hizo historia al convertir la potencia del hip hop y el rock and roll de su show en vivo en una vitrina de la cultura urbana argentina ante el público asiático. Más allá del hito en su carrera, el desembarco en tierras orientales reforzó el perfil de un músico que nunca despega sus creaciones del territorio que lo vio nacer.

La llegada de la estética, la narrativa y la euforia de La Boca al corazón de Japón representó una nueva muestra de cómo la escena urbana local continúa expandiendo sus fronteras hacia audiencias y culturas completamente ajenas al español, llevando el sello del barrio como bandera a cualquier rincón del planeta.

Antes de salir a escena, el propio Trueno reflexionó en diálogo con Rolling Stone sobre el valor simbólico de este cruce cultural y la responsabilidad de representar al país en un escenario de semejante magnitud: "Ser de Buenos Aires, de La Boca, todo eso engloba para mí siempre la palabra orgullo. Así que lo represento con el corazón, me siento argentinísimo y me siento superresponsable de estar acá en Japón; si estoy yo, está Argentina también".

Consciente del contraste geográfico y generacional, el músico anticipó la respuesta de los espectadores ante el despliegue de su banda: "Es otra cultura, así que tengo ganas de ver cómo viven el hip hop, el rock and roll que traemos en el vivo nosotros, que es supereufórico. Siento que la van a flashar". Con una propuesta cargada de identidad y fuerza escénica, Trueno volvió a demostrar que el rap de barrio no tiene fronteras.

Trueno.

Quién es la pareja de Trueno, que lo acompaña en su viaje por Japón

La modelo española Teresa Prettel, radicada en Madrid, forma parte de la agencia internacional One Management. En sus plataformas digitales, donde supera los 34 mil seguidores, difunde contenido centrado en producciones fotográficas, campañas publicitarias para diversas marcas, viajes y aspectos de su vida cotidiana, con foco en la moda y destinos del Mediterráneo.

En el ámbito personal, Prettel mantuvo una relación previa con el actor español Fernando Lindez, caracterizada por un perfil reservado. Posteriormente, inició un vínculo sentimental con el músico argentino Trueno, manteniendo la misma discreción respecto de su vida privada.