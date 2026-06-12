En Buenos Aires, toda la vida tiene música

Toda la vida tiene música, dejó escrito Luis Alberto Spinetta. Y la variada cartelera de eventos y novedades musicales dejan en claro que es así. Para escuchar, para ver y para disfrutar melodías que van desde el roncoco de Santaolalla a las nuevas tendencias marcadas por Trueno, Milo J y compañía.

Trueno presentó su video junto a Milo J

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Trueno presentó el video oficial de “Pumas”, su más reciente colaboración con el multipremiado Milo J, perteneciente a su cuarto álbum de estudio, Turr4zo. Grabado en Buenos Aires, “Pumas” captura la energía de la letra, un tema en el que Trueno plasmó la experiencia de la migración, que atraviesa la vida de cientos de miles de familias latinoamericanas, evocando la célebre canción de Facundo Cabral “No soy de aquí, ni soy de allá”.

Dirigido por Clemente Bruzzone y Agustín Puente, de The Movement, el videoclip muestra a Trueno y Milo J en un descampado en medio de la noche, con tomas en blanco y negro que simulan una grabación infrarroja y que suman a la narrativa alrededor de los pumas, animales generalmente nocturnos que inician sus desplazamientos y actividades de caza en la madrugada. Con un juego de texturas, luces y sombras, la producción audiovisual retrata a la perfección el trabajo que nadie ve: el de quienes se plantan —como pumas en las penumbras— con mirada desafiante ante los retos de la vida.

“Pumas” es el tema más escuchado de Turr4zo, con más de 20 millones de reproducciones en plataformas digitales. Además de Cabral, Trueno sampleó “Cuando Llora Mi Guitarra” de Chaqueño Palavecino, enriqueciendo el mensaje de regreso a las raíces que el intérprete propone en el álbum.

Lidia Borda y Ariel Ardit están de estreno

Lidia Borda y Ariel Ardit presentan Somos, su esperado disco en vivo, registrado en el emblemático Centro Cultural Torquato Tasso, en un concierto único el 20 de junio a las 21 en La Trastienda. El espectáculo propone un reencuentro artístico de gran originalidad: dos de las voces más prestigiosas del tango actual, junto a sus pianistas y arregladores: Daniel Godfrid y Andrés Linetzky, en un formato poco habitual de dos pianos en escena.

Esta configuración potencia un diálogo musical sofisticado y una sonoridad singular. Somos condensa el sentido profundo del proyecto: el reencuentro de dos artistas con una extensa historia en común que, tras desarrollar sólidas trayectorias individuales, vuelven a compartir escenario integrando todo lo construido a lo largo de sus carreras. Esa dimensión atraviesa también el repertorio. El programa recorre clásicos del tango de autores fundamentales como Homero Manzi, Cátulo Castillo y Carlos Gardel, con títulos como “Niebla del Riachuelo”, “Naranjo en flor”, “Nada” y “Pedacito de cielo”, y se expande hacia otros géneros con boleros y canciones como "La bohemia", "Somos" y “El último trago”.

Canticuénticos no se toma vacaciones

Canticuénticos confirmó una extensa agenda para estas vacaciones de invierno y suma nuevas funciones en el Gran Buenos Aires, además de su ya anunciada temporada en el Teatro El Nacional Sancor Seguros (CABA). Del 23 de julio al 2 de agosto, el reconocido grupo santafesino se presentará en la Ciudad de Buenos Aires con funciones de jueves a domingo a las 14 h, y antes y durante esas semanas recorrerá también distintos escenarios del conurbano bonaerense, con presentaciones especiales en San Isidro (21/07), Banfield (22/07), La Plata (28/07) e Ituzaingó (29/07).

Con 18 años de trayectoria, Canticuénticos se consolidó como una de las propuestas más valoradas de la música para las infancias en América Latina. Su trabajo, inspirado en ritmos argentinos y latinoamericanos, combina calidad artística, sensibilidad y una mirada que respeta y acompaña a niñas y niños sin subestimarles. Cada show propone un encuentro colectivo para cantar, bailar y emocionarse junto a canciones que ya forman parte del cancionero popular, como La cumbia del monstruo de la laguna, El pulpo cocinero, Acá Tá, El mamboretá y Quiero para mí, además de nuevas composiciones que siguen ampliando su universo creativo.

Maná anunció su regreso a la Argentina

A horas de su presentación histórica cantando como acto principal de la ceremonia de apertura de la Copa Mundial en la Ciudad de México, Maná, la banda de rock en español más influyente y exitosa de todos los tiempos, anuncia cinco fechas especiales de su Vivir Sin Aire Tour por estadios en Latinoamérica para conmemorar su 40 aniversario.

Con cuatro décadas de música, más de 50 millones de discos vendidos y un legado que ha trascendido generaciones y fronteras, Maná celebrará este importante hito con una serie de presentaciones únicas que recorrerán algunos de los escenarios más emblemáticos de la región: 8 noviembre- Bogotá, Colombia / Vive Claro; 2 diciembre- Lima, Perú/ Estadio San Marcos; 5 diciembre- Santiago de Chile/ Estadio Monumental; 10 diciembre- Buenos Aires, Argentina / Estadio River;17 diciembre- Ciudad de México, México. Vivir Sin Aire Tour es una celebración de su extraordinaria trayectoria, reuniendo los grandes clásicos que han definido la historia del rock latino junto con una producción de primer nivel diseñada para agradecer a los fans que han acompañado a la banda desde sus inicios.

Pequeño Pez anunció funciones en el Metropolitan

Después de celebrar una década de música, juego y emociones junto a miles de familias, Pequeño Pez continúa expandiendo su universo artístico y anuncia su esperado regreso a la cartelera porteña con una temporada especial de vacaciones de invierno en el Teatro Metropolitan. La banda desembarca en la Avenida Corrientes luego de un intenso recorrido internacional que durante el primer semestre de 2026 incluyó una gira por 6 países, más de 30 ciudades y más de 40 funciones.

Reconocidos por transformar cada recital en una experiencia sensorial y afectiva para grandes y chicos, Pequeño Pez se consolidó como uno de los proyectos más importantes de la música infantil en habla hispana, conectando con nuevas generaciones de familias a través de canciones, historias y personajes entrañables. Con 12 músicos en escena, artistas invitados, efectos especiales adaptados a la primera infancia y una impactante puesta visual, el espectáculo propone un viaje musical donde conviven el rock, la salsa, la cumbia, la chacarera, el ska, la murga y otros géneros populares. Lejos de ser únicamente un show infantil, Pequeño Pez construye un espacio de encuentro entre generaciones: madres, padres e hijos comparten canciones, juegos y emociones en una experiencia teatral participativa que invita a cantar, bailar y emocionarse. A través de su propuesta artística, la banda combina entretenimiento y contenido educativo, estimulando la imaginación, la creatividad y la expresión emocional de las infancias, mientras fortalece el vínculo familiar desde el juego y la música.

Un disco con 41 canciones de un minuto

LiL CaKe inaugura una nueva etapa en su carrera con 4114, su primer álbum de estudio: una obra tan ambiciosa como íntima que se despliega a lo largo de 41 tracks de un minuto, convirtiendo cada fragmento en una escena, un pensamiento o una emoción capturada en tiempo real. Con una propuesta fresca y profundamente contemporánea, 4114 transforma la inmediatez en narrativa y eleva lo efímero a un formato que impacta y permanece. En este universo, cada canción funciona como una entrada en un diario personal: honesta, cruda y directa, conectando con la forma en que hoy consumimos y sentimos la música. En el corazón del proyecto aparece “Olvidar”, un pop pegadizo y emocional que sintetiza el espíritu del disco: sensibilidad, melodía y una búsqueda constante por procesar lo que duele y lo que deja huella.

Luego de dos años sin publicar música, LiL CaKe regresa con una obra que no sólo marca su evolución artística, sino también su consolidación como creador integral: el artista no solo interpreta, sino que también produce gran parte del álbum, imprimiendo una identidad sonora coherente y personal. El disco cuenta además con la participación de destacados productores como Lamadrid —reconocido por su trabajo con Dillom—, sumando capas y matices a un sonido que cruza pop y trap con naturalidad. También incluye colaboraciones con artistas como León Cordero, Fidel Nadal, Zaider, Trucha y El Esparza, ampliando el universo del proyecto.

Ángela Torres inicia una gira por el país

Tras un año consagratorio que la posicionó como una de las artistas más destacadas de la nueva generación del pop argentino, Ángela Torres anuncia la llegada de su esperado tour nacional No Me Olvides, una gira que la llevará a reencontrarse con su público en distintos puntos del país y que confirma el extraordinario momento que atraviesa su carrera. La gira recorrerá algunas de las plazas más importantes de Argentina con presentaciones en Junín, Corrientes, Tucumán, Salta, Rosario y Córdoba, además de sus ya anunciados shows en el Movistar Arena de Buenos Aires los próximos 8 y 9 de diciembre.

Este nuevo paso en su carrera amplía el alcance de una propuesta artística que no ha dejado de crecer y que continúa sumando seguidores en cada ciudad que visita. El anuncio llega luego de una sucesión de hitos que reflejan el crecimiento imparable de Ángela. En menos de un año, agotó dos funciones en el Teatro Margarita Xirgu, tres presentaciones en el Teatro Gran Rex y confirmó dos shows en el Movistar Arena, uno de ellos ya completamente agotado. Un recorrido excepcional que evidencia la conexión genuina que construyó con una audiencia que la acompaña en cada paso y responde masivamente a cada convocatoria.

Gustavo Santaolalla llega al Colón con Roncoco

Figura central de la música contemporánea, Gustavo Santaolalla es uno de los artistas latinoamericanos más influyentes a nivel global. Su trayectoria abarca más de cinco décadas y ha sido distinguida con algunos de los máximos reconocimientos de la industria: dos premios Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por Brokeback Mountain y Babel, múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y una extensa lista de galardones que consolidan su lugar como referente indiscutido de la música internacional.

A 25 años de su creación, Ronroco regresa no como una pieza del pasado, sino como una obra viva. Un territorio sonoro que sigue resonando, abriendo preguntas, invitando a escuchar de otro modo. Una oportunidad excepcional para volver a ese origen y descubrir, una vez más, todo lo que aún tiene para decir. Hay discos que no solo se escuchan: inauguran un mundo. Ronroco, publicado en 1998, es uno de ellos. A 25 años de su aparición, la obra que redefinió el lenguaje musical de Gustavo Santaolalla vuelve a escena en un concierto especial el próximo 21 de septiembre en el Teatro Colón, proponiendo una escucha renovada de un material que, con el paso del tiempo, no ha hecho más que expandir su significado.