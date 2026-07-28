Quién se fue de Gran Hermano: el nuevo participante eliminado de ayer lunes 27 de julio 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano redujo el número de jugadores en competencia y dejó uno de los mano a mano más esperados de las últimas semanas dentro de la casa

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada dejó importantes cambios dentro de la casa este lunes 27 de julio. El reality de Telefe vivió una doble despedida que redujo el número de participantes en competencia y generó uno de los momentos más emotivos de la temporada.

Cómo fue la gala de eliminación de Gran Hermano del lunes 27 de julio

La nueva gala de Gran Hermano estuvo marcada por la salida de un jugador y de una de las visitas que ingresaron a la casa en los últimos días. De esta manera, el programa conducido por Santiago del Moro quedó con 13 participantes que continúan en carrera por el gran premio.

Los nominados de la noche fueron Sebastián Cola, Matías Hanssen, Alejandra Majluf, Mariela Pietro y Tamara Paganini. A lo largo de la emisión, el conductor fue anunciando quiénes lograban permanecer en la competencia hasta llegar al esperado mano a mano.

La tensión creció en los minutos finales cuando quedaron definidos los dos participantes con mayores posibilidades de abandonar el reality.

Quién fue eliminado de Gran Hermano el lunes 27 de julio

Finalmente, Santiago del Moro confirmó la eliminación de Sebastián "Cola" Almeida, quien se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa más famosa del país. "Abandona, deja Gran Hermano... ¡Cola!", anunció el conductor durante la gala de eliminación.

El artista quedó eliminado tras enfrentarse en el voto telefónico con Alejandra Majluf, que consiguió el apoyo del público para continuar en el juego. La definición se realizó mediante placa negativa y arrojó un resultado contundente.

Sebastián "Cola" Almeida obtuvo el 77,2% de los votos negativos, mientras que Alejandra Majluf recibió el 22,8%, asegurando así su permanencia dentro de la competencia. La salida del participante se produjo luego de 69 días de convivencia dentro de la casa de Gran Hermano, período en el que protagonizó varios momentos destacados junto al resto de los concursantes.

El emotivo mensaje de Cola antes de abandonar la casa

Antes de cruzar la puerta de salida, Cola se tomó unos minutos para despedirse de sus compañeros. El participante abrazó a cada uno de ellos y expresó unas palabras de agradecimiento: "Me voy bien, no se preocupen de verdad. Me voy a divertir mucho, gracias", manifestó el ahora exjugador durante la transmisión de Telefe.

Uno de los momentos que más repercusión generó en redes sociales ocurrió instantes después de su despedida. Cuando caminaba hacia la salida definitiva de la casa, el participante le dedicó un mensaje especial a Juan Pablo "Devi" De Vigili: "¡Devi, te amo!", gritó Cola antes de abandonar el reality.

Durante los últimos días de convivencia, el participante había reconocido públicamente la fuerte atracción que sentía por el visitante, situación que despertó el interés de los seguidores del programa.

Sebastián "Cola" Almeida se convirtió en el nuevo eliminado del reality tras obtener el 77,2% de los votos negativos frente a Alejandra Majluf.

Romina Uhrig también se despidió de Gran Hermano

La gala no solo estuvo marcada por la eliminación de un jugador. Romina Uhrig también dejó la casa luego de completar su participación como visitante invitada.

La exjugadora se mostró emocionada al despedirse del resto de los participantes, quienes le agradecieron especialmente el cariño y la compañía brindados durante su estadía. Su presencia fue particularmente valorada por su rol en la cocina, uno de los espacios donde compartió gran parte del tiempo con los concursantes.

Con ambas despedidas, Gran Hermano continúa avanzando hacia una nueva etapa del juego. A medida que disminuye la cantidad de participantes, las estrategias comienzan a cobrar mayor importancia y cada gala de eliminación se vuelve decisiva para quienes buscan llegar a la gran final del reality más visto de la televisión argentina.