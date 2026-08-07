Tristeza: un famoso actor está al borde del divorcio tras 18 años de relación

El ganador de dos Premios Goya y con más de 140 trabajos entre cine y televisión, Antonio de la Torre, estaría atravesando una fuerte crisis matrimonial junto a su expareja, Rosario Charneco. Asimismo, según distintos medios, ambos habrían comenzado un proceso de divorcio después de 18 años de relación.

En ese sentido, varias versiones comenzaron a circular dentro del entorno del actor y señalaron que el proceso de divorcio se estaría llevando adelante con calma, ya que ambos buscarían preservar y proteger la intimidad de sus hijos, Martina y Daniel. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los involucrados salió a brindar declaraciones públicas sobre la situación. No obstante, personas allegadas a la pareja aseguran que ambos estarían intentando resolver la situación "en buenos términos”.

Por su parte, la expareja siempre mantuvo un perfil discreto y decidió mantener su vida privada alejada de las cámaras. A lo largo de los años, el actor evitó hablar públicamente sobre su relación y dejó en claro que entiende que su vida laboral y su ámbito familiar son dos aspectos completamente separados.

Quién es Antonio de la Torre

Antonio de la Torre, nacido en Málaga, es uno de los actores españoles más reconocidos y destacados del panorama cinematográfico nacional e internacional. A lo largo de su trayectoria profesional, construyó una extensa filmografía caracterizada por la versatilidad de sus interpretaciones y su participación en algunas de las producciones más relevantes del cine español contemporáneo.

Rodaje de película Azul oscuro casi negro.

Su carrera fue ampliamente reconocida por la industria cinematográfica. Cuenta con más de catorce nominaciones a los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, y obtuvo dos estatuillas. La primera fue por su interpretación en Azul oscuro casi negro, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, y la segunda por su papel protagonista en El Reino, de Rodrigo Sorogoyen. A lo largo de su carrera, Antonio de la Torre trabajó con algunos de los directores más destacados del cine español, entre ellos Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen, Icíar Bollaín, Álex de la Iglesia y Pablo Berger.