Marruecos puso en marcha un innovador sistema de pavimento poroso en las ciudades de Marrakech y Agadir con el objetivo de combatir las altas temperaturas y disminuir el riesgo de inundaciones. A diferencia del asfalto tradicional, este material permite que el agua de lluvia se filtre al subsuelo y luego se evapore de forma gradual, generando un efecto de enfriamiento natural sobre el entorno urbano.

La iniciativa forma parte de un programa de desarrollo urbano sostenible que busca transformar las calles en superficies capaces de regular el microclima. Además de reducir el calor acumulado, esta tecnología también promete mejorar la seguridad vial y optimizar la gestión del agua durante lluvias intensas.

Cómo funciona el pavimento poroso que enfría las ciudades

El nuevo pavimento incorpora una red de pequeños poros que permite que el agua atraviese la superficie en lugar de dirigirse directamente al sistema de desagües. Una vez absorbida, el agua se evapora lentamente y ese proceso físico ayuda a disminuir la temperatura de las calles. De esta manera, el suelo libera menos calor durante la noche y reduce el conocido efecto de "isla de calor urbana", un fenómeno frecuente en grandes ciudades con amplias superficies asfaltadas.

El proyecto comenzó a implementarse en espacios públicos seleccionados de Marrakech y Agadir como parte de una estrategia enfocada en hacer más resilientes las ciudades frente al cambio climático.

Por qué el asfalto tradicional aumenta las temperaturas

El asfalto convencional absorbe una gran parte de la radiación solar y acumula calor durante el día. En ciudades como Marrakech, donde la temperatura ambiente puede alcanzar los 40 grados, la superficie de las calles llega a superar los 60 grados Celsius. Ese calor almacenado se libera lentamente durante la noche, manteniendo elevadas las temperaturas incluso después de la puesta del sol.

El pavimento poroso busca romper ese ciclo al favorecer la evaporación del agua y disminuir la cantidad de energía térmica retenida por la superficie.

La tecnología mejora el drenaje urbano durante lluvias intensas y persistentes.

Qué beneficios aporta este tipo de calles

Además de ayudar a refrescar las ciudades, el nuevo pavimento ofrece ventajas relacionadas con la gestión del agua y la seguridad vial. Durante lluvias intensas, el material permite que el agua drene rápidamente hacia el subsuelo, reduciendo la presión sobre el sistema de alcantarillado y disminuyendo el riesgo de inundaciones repentinas.

La superficie también mejora la adherencia de los neumáticos, reduce las posibilidades de hidroplaneo y genera menos ruido por el tránsito de vehículos.

Otro beneficio señalado es que los vehículos eléctricos podrían consumir menos energía para climatizar el habitáculo, ya que el menor calor del pavimento reduce el sobrecalentamiento del automóvil.

Los desafíos que todavía enfrenta esta tecnología

Pese a sus ventajas, el pavimento poroso todavía presenta algunos interrogantes sobre su implementación a gran escala. Hasta el momento no se difundieron datos sobre el costo de construcción ni sobre la resistencia del material frente al tránsito pesado y continuo de camiones o colectivos.

Además, su funcionamiento depende de un mantenimiento periódico. Si los poros microscópicos se obstruyen con polvo o sedimentos, el material pierde capacidad para absorber agua y deja de ofrecer el efecto de enfriamiento que caracteriza a este tipo de infraestructura urbana.