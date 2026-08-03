La convulsión provocada por la mayor crisis migratoria en la frontera sur de Europa derivó en la acusación por parte del secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el "principal responsable" del desborde registrado en Ceuta. Asimismo, evitó profundizar sus críticas hacia Marruecos pero exigió explicaciones oficiales sobre qué falló en los mecanismos de coordinación con las autoridades del país magrebí.

Durante una conferencia de prensa ofrecida en la sede nacional del PP en Madrid, Tellado calificó el ingreso de decenas de miles de personas como una "gran invasión" derivada de la "negligencia cronificada y continuada" de la administración central en materia de seguridad, política exterior y control migratorio. En esa línea, el dirigente de la principal fuerza de oposición desmintió al Gabinete de Sánchez al sostener que la "normalidad" no ha retornado a la ciudad autónoma, señalando además que desde el Palacio de la Moncloa desoyeron los alertas que venía emitiendo desde la semana previa el propio presidente de Ceuta, el "popular" Juan Jesús Vivas.

El duro cuestionamiento del PP se produce en el marco de una crisis de escala geopolítica sin precedentes. En los últimos días, el enclave español se vio desbordado por el ingreso irregular de entre 50.000 y 60.000 personas —entre las cuales se contabilizan al menos 7.000 menores de edad— y la trágica confirmación de al menos 57 muertos en las costas. Tras la visita relámpago de Sánchez a Ceuta, donde tildó el episodio como una violación a la integridad territorial y anunció la instalación de boyas marinas, el Gobierno español logró el retorno a Marruecos de más de 48.300 personas, en medio de tensiones diplomáticas con socios europeos como la Italia de Giorgia Meloni, que decidió suspender temporalmente el acuerdo Schengen para vuelos y embarcaciones procedentes de España.

En este escenario de tensión institucional, Tellado recriminó con dureza la agenda del jefe del Ejecutivo, cuestionando que Sánchez decidiera iniciar sus vacaciones de verano en la isla de Lanzarote este sábado, apenas 24 horas después de su paso por la zona de desastre en África del Norte, dejando en pie los reclamos de la oposición por la falta de previsión y la debilidad en el resguardo de las fronteras fronterizas.

Con información de EuropaPress.